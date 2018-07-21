昔大埔今屏東 政大教授徐世榮嘆：台灣有個最大黨！

2018年07月21日 14:16 中時電子報 張達智

大埔張藥房遺孀彭秀春多年爭取獲原地重建。（陳慶居攝）

屏東縣議員蔣月惠因抗議縣政府強拆民宅，咬了女警一口，從原本被痛罵到一夕間逆轉爆紅。政大地政學系教授徐世榮對此感嘆，「誰是台灣最大黨？國民黨？民進黨？其實都不是的，而是土地掠奪黨」。

國民黨執政的苗栗有大埔事件，現在綠營當家的屏東也爆發後火車站事件。徐世榮在臉書發表《台灣最大黨---土地掠奪黨》一文表示，「誰是台灣最大黨？國民黨？民進黨？其實都不是的，而是土地掠奪黨，這就是為什麼繼藍營苗栗大埔事件之後，綠營也發生屏東後火車站事件的主因。」

徐世榮說，表面上藍營偏向統一，綠營偏向獨立自主，似乎相當分歧，然它們卻有共通的基本元素「土地掠奪及土地投機炒作」。

徐世榮更說，土地掠奪黨的黨員彼此相互重疊、交叉持股，可以是國民黨也可以是民進黨；而他們的政治獻金也是兩邊通押，不論藍綠誰選上，最終都還是聽命於土地掠奪黨的指揮。

徐世榮點出「土地掠奪黨」的運作模式：結合政府及學界，以愛台開發建設及前瞻基礎建設為名，實質運用都市計畫、土地徵收、市地重劃、及都市更新等邪惡工具，來掠奪人民土地及家園，藉由不斷的土地投機炒作來累積他們龐大的財富，但是這卻是造成了嚴重的強制迫遷及基本人權的侵害。

徐世榮感嘆，不論是國民黨或是民進黨，「都不夠資格稱為真正的愛台灣，因為愛台灣的首要工作之一，就是應該要維護及保障人民的家園，讓人民能夠安居，但是他們卻是連這一點都做不到的。」

(中時電子報)