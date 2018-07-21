昔大埔今屏東 政大教授徐世榮嘆：台灣有個最大黨！

屏東市公勇路的牴觸戶帶著花和水果慰問屏東縣議員蔣月惠（中紫衣），感謝議員替他們發聲。（潘建志攝）

友善列印
中時電子報
大埔張藥房遺孀彭秀春多年爭取獲原地重建。（陳慶居攝）

屏東縣議員蔣月惠因抗議縣政府強拆民宅，咬了女警一口，從原本被痛罵到一夕間逆轉爆紅。政大地政學系教授徐世榮對此感嘆，「誰是台灣最大黨？國民黨？民進黨？其實都不是的，而是土地掠奪黨」。

國民黨執政的苗栗有大埔事件，現在綠營當家的屏東也爆發後火車站事件。徐世榮在臉書發表《台灣最大黨---土地掠奪黨》一文表示，「誰是台灣最大黨？國民黨？民進黨？其實都不是的，而是土地掠奪黨，這就是為什麼繼藍營苗栗大埔事件之後，綠營也發生屏東後火車站事件的主因。」

徐世榮說，表面上藍營偏向統一，綠營偏向獨立自主，似乎相當分歧，然它們卻有共通的基本元素「土地掠奪及土地投機炒作」。

徐世榮更說，土地掠奪黨的黨員彼此相互重疊、交叉持股，可以是國民黨也可以是民進黨；而他們的政治獻金也是兩邊通押，不論藍綠誰選上，最終都還是聽命於土地掠奪黨的指揮。

徐世榮點出「土地掠奪黨」的運作模式：結合政府及學界，以愛台開發建設及前瞻基礎建設為名，實質運用都市計畫、土地徵收、市地重劃、及都市更新等邪惡工具，來掠奪人民土地及家園，藉由不斷的土地投機炒作來累積他們龐大的財富，但是這卻是造成了嚴重的強制迫遷及基本人權的侵害。

徐世榮感嘆，不論是國民黨或是民進黨，「都不夠資格稱為真正的愛台灣，因為愛台灣的首要工作之一，就是應該要維護及保障人民的家園，讓人民能夠安居，但是他們卻是連這一點都做不到的。」

(中時電子報)

賴誇蘇建設新莊最多？侯友宜：朱… 政論節目打羅騰園 網譏：真的有…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。