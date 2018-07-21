捍衛「自由航行」 澳洲望英遣伊莉莎白號航母赴南海

2018年07月21日 14:33 中時電子報 李靖棠

據英國衛報（The Guardian）報導，澳洲外交與國防大臣，赴英與英國新外長杭特（Jeremy Hunt）與防長威廉森（Gavin Williamson）商議，希望英國派最新的航母伊莉莎白號（HMS Queen Elizabeth），前往南海海域進行「自由航行」（Freedom of navigation）任務，捍衛該區域的航行權、同時對持續「軍事化」南海島嶼的中國大陸施加壓力，藉此強化英澳兩國的軍事合作，也能擴大在東加、萬那杜（Vanuatu）等國的影響力。

澳洲外長朱莉·畢紹普（Julie Bishop）表示，「這是一個國際局勢的關鍵時刻，我們期望有相同想法的國家，聯手維護（南海）區域的和平與穩定。澳洲對於英國願意加強她在印太地區的角色，感到非常高興。我們希望看到，未來伊莉莎白號航空母艦與澳洲海軍軍艦，一同巡弋南海和南太平洋海域，並讓全世界知道，英澳兩國擁有堅強不破的盟友關係。」

巡弋直布羅陀海峽的英國伊莉莎白號航母。（圖/美聯社）

繼冷戰時期建造的無敵級航母（Invincible-class）後，英國於1999年，提出新版伊麗莎白女王級航空母艦（Queen Elizabeth-class）興建計畫，是英國有史以來最大的船艦，一號艦伊麗莎白女王號已於今年正式服役，二號艦威爾斯親王號則仍在興建中，新型的航母可同時容納50架艦載機，目前預計使用美製的F-35B戰機（F-35 Lightning II）。就以新服役的伊麗莎白女王號為例，耗資約31億英鎊（約1,228.7億台幣），最大容納人數約為1,450人，因經費問題捨棄核子動力，仍採用柴油引擎，最大航程可達到1萬海里。

在訪問英國前夕，澳洲政府才砸下200億英鎊（約7,973.7億台幣）、向英國航太（BAE）購買9艘26型巡防艦（Type 26 frigates）與機敏級核子潛艇（Astute-class submarine），為英國國防工業注入了活血，間接強化了兩國的「邦誼」。但事實上，伊莉莎白號航母自身卻面臨諸多問題，包含艦載機尚未整合完畢、船艙有漏水問題和艦隊缺少護衛軍艦等，再加上和美軍的核動力航母不同，伊莉莎白號仍是柴油引擎動力，都讓外界質疑，英國是否真能完成「壯舉」？

(中時電子報)