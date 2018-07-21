捍衛「自由航行」 澳洲望英遣伊莉莎白號航母赴南海

英國最新服役的航母伊莉莎白號。（圖/皇家海軍）

友善列印
中時電子報

據英國衛報（The Guardian）報導，澳洲外交與國防大臣，赴英與英國新外長杭特（Jeremy Hunt）與防長威廉森（Gavin Williamson）商議，希望英國派最新的航母伊莉莎白號（HMS Queen Elizabeth），前往南海海域進行「自由航行」（Freedom of navigation）任務，捍衛該區域的航行權、同時對持續「軍事化」南海島嶼的中國大陸施加壓力，藉此強化英澳兩國的軍事合作，也能擴大在東加、萬那杜（Vanuatu）等國的影響力。

最資深飛官 澳洲F／A-18戰機駕駛66歲才退役
美法瑞俄6大廠爭搶 印度百架5千億戰機訂單

澳洲外長朱莉·畢紹普（Julie Bishop）表示，「這是一個國際局勢的關鍵時刻，我們期望有相同想法的國家，聯手維護（南海）區域的和平與穩定。澳洲對於英國願意加強她在印太地區的角色，感到非常高興。我們希望看到，未來伊莉莎白號航空母艦與澳洲海軍軍艦，一同巡弋南海和南太平洋海域，並讓全世界知道，英澳兩國擁有堅強不破的盟友關係。」

巡弋直布羅陀海峽的英國伊莉莎白號航母。（圖/美聯社）

繼冷戰時期建造的無敵級航母（Invincible-class）後，英國於1999年，提出新版伊麗莎白女王級航空母艦（Queen Elizabeth-class）興建計畫，是英國有史以來最大的船艦，一號艦伊麗莎白女王號已於今年正式服役，二號艦威爾斯親王號則仍在興建中，新型的航母可同時容納50架艦載機，目前預計使用美製的F-35B戰機（F-35 Lightning II）。就以新服役的伊麗莎白女王號為例，耗資約31億英鎊（約1,228.7億台幣），最大容納人數約為1,450人，因經費問題捨棄核子動力，仍採用柴油引擎，最大航程可達到1萬海里。

在訪問英國前夕，澳洲政府才砸下200億英鎊（約7,973.7億台幣）、向英國航太（BAE）購買9艘26型巡防艦（Type 26 frigates）與機敏級核子潛艇（Astute-class submarine），為英國國防工業注入了活血，間接強化了兩國的「邦誼」。但事實上，伊莉莎白號航母自身卻面臨諸多問題，包含艦載機尚未整合完畢、船艙有漏水問題和艦隊缺少護衛軍艦等，再加上和美軍的核動力航母不同，伊莉莎白號仍是柴油引擎動力，都讓外界質疑，英國是否真能完成「壯舉」？

(中時電子報)

文章來源：Britain might send aircraft carrier to back Australian vessels patrolling South China Sea

文章來源：Australian navy to accompany UK's 'show of strength' in South China Sea

更多精彩新聞請見軍事頻道！
最資深飛官 澳洲F／A-18戰機駕駛… 台南IDF戰機爆胎偏離跑道 飛行員…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。