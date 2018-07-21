MLB》小熊被痛打18分 3野手登板平紀錄

紅雀隊卡本特單場3響炮，打垮小熊隊。(美聯社)

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中時電子報
小熊投手列斯特在風雨中被打退場。(美聯社)

「憤怒鳥」軍團碰到宿敵小熊，打到棒子都燒起來了！紅雀21日作客小熊，居然猛攻了18分，王牌投手列斯特(Jon Lester)被打得滿地找牙，小熊牛棚崩盤，甚至還派捕手和野手上去投球，最後紅雀以18-5大獲全勝。

開賽前兩局紅雀就攻下5分，小熊真正失控是出現在4局上，列斯特挨了一支二壘打又接連投出兩個保送，無人出局滿壘時退場。接替的貝斯(Anthony Bass)也是被敲了安打之後連續保送兩人，他什麼都沒做就丟了3分退場，仍舊是無人出局滿壘。

接著諾伍德(James Norwood)登板，把壘上的人全送回來，自己還追加了1分自責分，但他總算撐完了第4局，總計小熊單局丟7分，處於1-12的絕望之中。第6局鄧辛(Brian Duensing)登板又被打了3分，小熊1-15落後，總教練麥登(Joe Maddon)果斷放棄比賽，指派二壘手拉史泰拉(Tommy La Stella)登板。

拉史泰拉被打了1分，小熊又叫捕手卡拉提尼(Victor Caratini)上去投，也被打了2分。最後紅雀終於打累了，小熊右外野手哈普(Ian Happ)得以在投手丘上撐完第9局。小熊此戰動用3名野手去投球，追平了大聯盟紀錄。

麥登說：「我問拉史泰拉說你要不要上去投，他說他可以投。然後我又問卡拉提尼，他也說沒問題。其實這還挺好玩的。」外野手哈普在大學時投過球，他是這場唯一沒失分的「投手」。3位野手合力撐了3.1局，幫牛棚減輕不少負擔。

列斯特3局被打8分吞敗投，由於國聯中區老二釀酒人也輸球，小熊慘敗之後仍穩坐分區龍頭，領先釀酒人3場勝差。

(中時電子報)

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