盤點政客「撩妹金句」 姚文智的讓網友全吐了

政客的撩妹金句。(圖/翻攝自老天鵝娛樂)

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中時電子報
／綜合報導

近日在網路突然掀起一股「撩妹」風潮，一開始是大家用古人的「名言」來做文章，不過最近在臉書上出現了一組「台灣政客撩妹金句」，像是蔡英文總統、前總統陳水扁等知名政治人物都有出現，其中民進黨台北市長候選人姚文智也在其中，不過他對於自己的撩妹金句似乎不滿意，今日在受訪時直接說「我覺得給我一杯咖啡的時間，你認識我，就會愛上我」比較貼切，對此網友全都表示「已吐」。

臉書粉絲專頁《老天鵝娛樂》公布了一組台灣政治人物撩妹金句，其中蔡總統曾說過的「勞工是心中最軟的一塊」被改成「我不在乎最軟的那一塊，我只在乎能不能在一塊」；另外，內政部長徐國勇曾誤食姑婆芋事件也被改成「思念是一種病，毒性更勝姑婆芋」；而陳前總統被關進土城看守所也被拿來作文章，變成「我去過了土城看守所，卻去不了你心頭的鎖」；薪北市長朱立倫的「淡水阿嬤」也被拿來修改變成「我決定愛你是因為，受到淡水阿嬤的鼓勵」。

其他政治人物的撩妹金句。(圖/翻攝自老天鵝娛樂)
撩妹金句笑翻網友。(圖/翻攝自老天鵝娛樂)

其中姚文智原本的撩妹金句是「30歲你就會愛我了」，姚今天出席活動時就有媒體轉述給他，姚文智則是回應「我比較覺得『給我一杯咖啡的時間，你認識我，就會愛上我』」。

沒想到PTT上的網友全都表示「中午吃的差點吐出來。」、「已吐」、「嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔」、「乾 我要戒咖啡了」、「"我第三名退出政壇 是為了有時間陪妳"」、「病的不輕呀」。

撩妹 (意指：用言語吸引異性的注意)

(中時電子報)

文章來源：PTT原文

文章來源：老天鵝娛樂

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