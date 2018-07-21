台南IDF戰機爆胎偏離跑道 飛行員平安

2018年07月21日 15:05 中時 程炳璋

台灣無法參加環太平洋軍演，不料例行訓練也出包，台南空軍基地1架IDF戰機21日上午9時許在完成訓練降落時，左主輪爆胎、右主輪癟氣，造成飛機偏離跑道，幸好飛行員依照緊急程序處理，飛機輕損，人員平安下機，飛機直到中午仍在跑道旁的草坪等待檢修。

美國與亞洲多國剛進行完環太平洋軍事聯合演習，只有大陸、台灣無緣參加，台南空軍443聯隊1架IDF戰機21日7時許進行例行性訓練飛行，2個小時後降落飛機跑道，飛機的左主輪卻爆胎、右主輪癟氣，造成落地後高速行駛的戰機後偏離跑道，衝到草坪上。

幸賴機上的飛行員依照緊急程序處理，IDF僅受今為損傷，台南空軍443聯隊表示，機上僅1名飛行員，人員平安未受傷，戰機輕微受損。

台灣空軍去年也在7天內發生4架戰機輪胎癟氣現象，其中1架是台南空軍基地的IDF戰機，3架是高雄岡山基地的教練機，軍方稱有很多原因都可能造成癟氣或爆胎結果，尚須事後檢查。

台南空軍443聯隊表示，飛機爆胎有可能原因包括材質、良率或者熱漲冷縮問題，飛機上高空時氣溫低，落地時溫度是30度且有摩擦熱，都是可能的爆胎原因。

這架受損的IDF戰機直到中午仍在偏離的機場旁草坪停靠，許多軍方維修人員聚集在戰機下方檢修，並討論出事原因，軍方表示，此件意外並無影響任何軍民用飛機起降。

(中時 )