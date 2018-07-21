柯文哲現身紅樓唱歌仔戲 笑答：現在「學姊」比我紅

2018年07月21日 14:50 中時 洪秀瑛

柯文哲在台上被飾演店婆的范宏恩依靠在肩上，他表情逗趣。（寶麗來提供）

店婆展露身手。（寶麗來提供）

柯文哲替《黑家店》站台。（寶麗來提供）

台北市長柯文哲的幕僚黃瀞瑩，日前因協助藝人邰智源拍攝《木曜4超玩》節目「一日幕僚」暴紅，成為受歡迎的「學姊」。柯市長今（21日）下午到台北西門紅樓觀賞由陳亞蘭製作的新式歌仔戲《黑家店》，不過「學姊」因有事未出現，由辦公室同事隨行。陳亞蘭在台上說，「柯市長等一下看完戲如果覺得不錯，幫我們在臉書按讚，柯市長現在是網紅耶」，柯文哲說：「現在學姊比我紅。」柯氏幽默讓大夥笑翻。

柯文哲在台上體驗歌仔戲，在陳亞蘭指導下，手持馬鞭道具，他跟著4位市民代表一起展現騎士英姿，邊繞圈邊唱「身騎白馬過三關，改換素衣回中原，放下西涼沒人管，一心要找王寶釧」，熱情投入表情，讓台下觀眾笑聲連連。

劇中飾演黑家店的店婆在台上說「市長您好」，柯市長露出消受不起的表情：「我才剛吃完午餐。」店婆展露翻跟斗的俐落絕活，柯市長妙語如珠：「這是洪金寶的妹妹還是？」陳亞蘭接話說「是歌仔戲界的洪金寶」，又引來一陣笑聲。

《黑家店》在6月29日首演後，觀眾給予高度評價，口碑帶動票房後勢看好，民眾可以把握7月29日之前的場次，體驗新式歌仔戲的魅力與教學課程．更多訊息請洽「陳亞蘭歌仔戲」官方粉絲團，購票請上「兩廳院售票系統」。

【製作群】

製作人：陳亞蘭

監製 : 胡漢新

導演：蔣建元

原創劇本: 陳亞蘭

編劇：江俊賢 / 張繻月

領銜主演：何佩芸 林佩儀 江虹旻 范宏恩 陳羽喬

(中時 )