政論節目打羅騰園 網譏：真的有人可以為了錢良心都不要

2018年07月21日 14:54 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

近日全台颳起「蔣月惠旋風」，但熟知她的友人透露，蔣的一生幾乎都是為了羅騰園的院生而活，成為議員也是為了給羅騰園一個好生活。但沒料到，政論節目卻開始打羅騰園，網友怒轟有人可以為了錢良心都不要！

親綠的三立電視台政論節目《新台灣加油》，在討論蔣月惠旋風時，資深媒體人林育卉表示，「羅騰園如果真如蔣月惠所講的那麼重要，她需要幫助這麼多的孩子，那她應該要好好照顧他們，因為羅騰園是一個還沒有立案成立的收容機構，如果蔣月惠真要保護這些肢體殘障的孩子的話，是把他們帶上街，用我一票30塊去照顧他們，可是有好好照顧他們嗎？還是他們只是蔣從政的一個招牌跟工具，跟利用的一個方式，我覺得這個必須要請蔣要跟大家來說清楚。

林育卉更舉一個例子指出，在民國100年的時候，屏東的社會局曾經查到一個案例，這個案例是因為收容的環境不是很好，有些院生就雜男女混居，結果導致有院生懷孕的一個情況，這個案子是屏東縣政府當時有去處理。

對於林在政論節目的言論，和參與節目嘉賓的言論，批踢踢網友怒轟「看不下去！出張嘴的根本不會幫忙弱勢」、「完全執政然後打弱勢，哪招」、「這群人頂著大太陽義賣過多久」、「真的有人可以為了錢，良心都不要」、「還問有沒有院童同意？爛死了」！

(中時電子報)