政論節目打羅騰園 網譏：真的有人可以為了錢良心都不要

近日全台颳起「蔣月惠旋風」，但熟知她的友人透露，蔣的一生幾乎都是為了羅騰園的院生而活，成為議員也是為了給羅騰園一個好生活。但沒料到，政論節目卻開始打羅騰園，網友怒轟有人可以為了錢良心都不要！（潘建志攝）

友善列印
中時電子報
/整理報導

近日全台颳起「蔣月惠旋風」，但熟知她的友人透露，蔣的一生幾乎都是為了羅騰園的院生而活，成為議員也是為了給羅騰園一個好生活。但沒料到，政論節目卻開始打羅騰園，網友怒轟有人可以為了錢良心都不要！

親綠的三立電視台政論節目《新台灣加油》，在討論蔣月惠旋風時，資深媒體人林育卉表示，「羅騰園如果真如蔣月惠所講的那麼重要，她需要幫助這麼多的孩子，那她應該要好好照顧他們，因為羅騰園是一個還沒有立案成立的收容機構，如果蔣月惠真要保護這些肢體殘障的孩子的話，是把他們帶上街，用我一票30塊去照顧他們，可是有好好照顧他們嗎？還是他們只是蔣從政的一個招牌跟工具，跟利用的一個方式，我覺得這個必須要請蔣要跟大家來說清楚。

林育卉更舉一個例子指出，在民國100年的時候，屏東的社會局曾經查到一個案例，這個案例是因為收容的環境不是很好，有些院生就雜男女混居，結果導致有院生懷孕的一個情況，這個案子是屏東縣政府當時有去處理。

對於林在政論節目的言論，和參與節目嘉賓的言論，批踢踢網友怒轟「看不下去！出張嘴的根本不會幫忙弱勢」、「完全執政然後打弱勢，哪招」、「這群人頂著大太陽義賣過多久」、「真的有人可以為了錢，良心都不要」、「還問有沒有院童同意？爛死了」！

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

文章來源：PTT論壇網址

昔大埔今屏東 政大教授徐世榮嘆… 三中案 賴清德：五鬼搬運令人髮…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。