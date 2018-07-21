西門町同志三溫暖辦毒趴？警突擊掃蕩

2018年07月21日 15:41 中時 陳鴻偉

警方現場查扣毒品。（陳鴻偉翻攝）

在場22名男客被告知穿衣服帶回警局。（陳鴻偉翻攝）

西門町某三溫暖被檢舉有毒趴。（陳鴻偉翻攝）

警方逐個置物櫃、包廂進行搜索。（陳鴻偉翻攝）

萬華警方日前接獲民眾檢舉，指稱昆明街上1家同志三溫暖，經常有人在此辦毒趴，K他命惡臭瀰漫，警方經暗中蒐報後，20日深夜10時會同衛生局、消防局、商業處等多個市政單位，以突擊掃蕩方式大規模臨檢，當場查獲57歲陳姓老闆，正與2名員工在裡面吸食毒品，22名男客也被全數帶回驗尿。

警方指出，暑假期間這家三溫暖生意不錯，每逢周末更是有大批男客聚集，但最近有民眾暗中舉報，指稱裡面烏煙障氣，經常有人吸毒，店家似乎也不禁止，影響其他客人消費意願，經連月查報，警方20日進行大規模臨檢。

警方在休息室內，發現陳姓老闆，正與35歲蔣姓員工、60歲徐姓員工正在吸毒，現場起獲搖頭丸、安非他命殘渣袋，以及吸食器等證物，陳看到警方措手不及，當場坦承吸食。

警方隨後逐一搜索浴池、小包廂，但未發現毒品，在場22名男客也被告知穿好衣服，按比列原則將眾人全數帶回警局驗尿，陳男警訊後被依毒品罪送辦。

萬華警分局強調「青春專案期間的掃毒決心，未來不只同志三溫暖，包括轄內夜店、KTV、網咖，都會安排勤務加強查緝打擊毒品危害。

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(中時 )