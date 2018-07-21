車廂藏屍》交往6年爭吵不斷 友：男抱怨女愛花錢

莊男在殯葬業的同事指出，莊到處打零工維生，一個月才賺1萬多元，常抱怨女方常伸手要錢。（張妍溱翻攝）

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從事殯葬業31歲莊姓男子在台中市南區一家摩鐵勒斃30歲李姓女友後，載著屍體趴趴走2天震驚社會，死者父親表示，莊來過家裡看似老實竟狠心動手勒斃女兒；兇嫌同事曾聽莊抱怨，女方常伸手跟他要錢，2人常為錢起爭執，交往6年情殺收場，令人不勝唏噓。

莊男在殯葬業的同事指出，莊男到處打零工維生，一年前透過禮儀公司老闆娘的引薦兼差跑腿工作，一個月才賺1萬多元，但曾聽莊男抱怨賺得錢不夠李姓女友花費，夏季每天開24小時冷氣，電費、電話費將近2萬，都是他在繳納，知道他身上沒錢了還一直要錢，為此2人常常爭吵。

「不想嫁他，就不要感情牽扯不清！」李姓死者的父親提到女兒紅了眼眶，表示女兒很乖巧但是父女間的溝通卻隔著一道鴻溝，由於太太因為生病早逝，每次一提到感情事、多念兩句，父女2 人就會起爭執，感嘆身代母職的難為。

李父表示，女兒在認識莊嫌之前在北部有交男朋友但後來因故分手，一直為情所困、數度輕生。他指出，女兒個性報喜不報憂，6年認識莊之後，也沒聽過2人相處的衝突、抱怨莊的不是，他也曾勸女兒若是喜歡人家就趕快嫁一嫁。

李父說，男方有來過家裡，看起來老實也稱有工作，想不到竟會動手勒斃女兒，白髮人送黑髮人，情緒難以平復。莊嫌同事說，20日上午有打電話給莊，請他跑腿拿水果至某公祭處，當時莊有接電話推說有事情在忙，事後從新聞得知原來莊當時殺了女友開車運屍趴趴走，令人毛骨悚然。

(中時 )

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