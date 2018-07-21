20萬捐羅騰園是最後一筆？館長：我做得很累

「館長」陳之漢透露，捐助弱勢、贊助選手辦比賽等開銷，花去他一大半賺來的錢。（中時報系資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

屏東議員蔣月惠為弱勢奉獻的善舉，這兩天成為媒體的焦點，這意外觸動了館長陳之漢的心弦！朋友要他捐助屏東的羅騰園，他大吐苦水，捐款弱勢、贊助警消等開銷，上半年花費已700萬。他表示，賺到的錢一大半都捐出了，大家很愛他沒錯，但家人卻恨他，有誰能同情的這種痛苦？

館長今(21)日在在粉絲專頁「飆捍」貼文表示，「一堆人要我捐款給屏東的羅騰園，說實在的捐了別人罵我贖罪卷，PTT黨工也會罵說你看又在演戲，酸民又會說你看可以省稅兼聚名氣，討厭我的人會在各大版寫黑文，之後下面留言又要酸我嗆我……請問我一年領政府多少錢？」

他在貼文中細數到底捐助了多少錢。最近要捐30萬給兒福、20萬給羅騰園，短短一個半月內辦比賽、贊助選手、捐弱勢燒了285萬，加上軍警消護弱勢跟選手的捐助，今年還沒過完，已燒掉700萬，數目相當可觀。

館長說，這些捐款即使接工商也補不回來，還得貼上企業賺的錢。285萬捐出去無所謂，但請罵他前給他留點尊嚴。他說，捐款第五年已幫助過的團體人數超過萬人，他問那些愛罵他酸他的人，請問他一年領政府多少錢？根本沒有半毛錢。

館長表示，他做得很累，「也許未來，我將不再捐任何款項也不一定，因為我累了一輩子，把賺到的錢一半都出去了，你們愛我家人恨我，你們懂嗎？你們不會懂得，永遠也不會懂我的悲哀，我的痛苦，試問誰同情過我？」

(中時電子報)

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