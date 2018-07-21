中市府點亮城市！大里運動公園將化身浪漫光廊

2018年07月21日 15:36 中時 盧金足

台中市政府建設局打造城市光廊景觀意象，繼中興大學前「頂橋仔新公地」，計畫結合雕塑裝置藝術、城市光廊等設計，串連圖書館等資源，發揮觀光效益。也展開大里運動公園整體改善工程，對夜間燈光照明進行調整設計，預計9月點燈，10月開放使用，整合公園內纖維博物館、國光里活動中心，正在興建的大里國民運動中心，提供多樣戶外休憩空間。

現有的大里運動公園內既有設施種類眾多，為契合當地民眾的夜間活動需求，並營造公園獨特的夜間光環境氛圍及夜間安全性，市府以城市光廊整體景觀意象為主，進行燈光配置及街道家具設置，打造城市亮點。

台中市府建設局長黃玉霖指出，先在大里運動公園步道與植栽區域設置景觀矮燈，也將設置造型景觀高燈，透過光柱列強調設計的長向軸線，並利用流線光與點光源的交錯變化，表現出運動時的速度及活力意象，提供居民夜晚活動舒適的場所。

公園整體將透過光柱列強調設計的長向軸線，並於軸線上設置流線光與點光源的交錯變化光源，表現出運動時的速度及活力意象，同時搭配投影效果，配合不同活動展演做主題呈現，休憩座椅的設計則將結合座椅結構，崁入間接照明，運用不同的光與質感變化特的夜間光環境。

黃玉霖強調，大里運動公園整體改善工程是該區門面的重新塑造，並整合公園內的纖維博物館、國光里活動中心，及正在興建中的大里國民運動中心，提供多樣的戶外休憩空間。

該工程總預算約5900萬餘元，工程預計今年10月完工，期盼大里運動公園成為宜居城市最好的示範地點之一。

(中時 )