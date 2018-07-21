中市夜鷹起飛！熱顯空拍機查汙染源無所遁形

稽查人員運用熱顯空拍機執行夜鷹行動。（盧金足翻攝）

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台中市政府環保局稽查新利器「熱顯空拍機」起飛，非法排放的工廠無所遁形。（盧金足翻攝）
空拍機結合熱像鏡頭，透過熱顯鏡頭以溫度差異的輻射能量轉換為電訊號顯示影像，讓運作中的工廠暴光。（盧金足翻攝）

打擊空汙日以繼夜，非法工廠全都露！台中市政府環保局展開夜鷹行動，運用新稽查利器熱顯空拍機，在夜間以空中巡查方式稽查重點區域，將熱顯鏡頭搭載於空拍機，透過熱顯鏡頭掌握工廠氣體排放違規證據。

稽查人員避免打草驚蛇，進入執行稽查作業，讓未取得固定汙染源操作許可證的業者百口莫辯，依違反《空氣汙染防制法》最高將重罰100萬罰鍰，並命其製程停工。

環保局運用的科學儀器，是將空拍機結合熱像鏡頭，在空中執行重點區域巡查，並透過熱顯鏡頭以溫度差異的輻射能量轉換為電訊號顯示影像，讓運作中的工廠無所遁形。

熱顯空拍機除可於遠處遙控空拍機取得不法物證，在確認業者確實操作後，再啟動稽查，避免稽查過程業者停止操作生產或遁逃，有效提升稽查效率。

環保局長白智榮表示，運用科學儀器的稽查技術逐漸成熟，未來將持續以科學儀器組合的科技辦案方式，強化蒐證能力

，呼籲業者切勿心存僥倖，應依規定操作汙染源，並做好空汙防制措施，若查獲不當排放，將依法嚴懲，絕不寬貸。

(中時 )

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