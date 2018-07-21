交通部金安獎 彰化縣全國第一

彰化縣政府過去三年多來積極推動「交通事故零成長」目標，今年勇奪交通部金安獎全國第一。(謝瓊雲攝)

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彰化縣交通安全宣導活動從小紮根。(謝瓊雲攝)
彰化縣交通安全宣導活動從小紮根。(謝瓊雲攝)
彰化縣近三年交通事故死亡人數逐年遞減。(彰化縣警局提供)

交通安全大躍進，2018年交通部金安獎成績公布，彰化縣勇奪全國縣市第一名「卓越獎」，並在交通工程、交通安全教育、公路監理、交通安全宣導、綜合管考等5項指標獲獎，共計拿下6座金安獎。

彰化縣長魏明谷指出，104年上任後即將「交通事故零成長」做為縣政目標，積極推動交通事故防制措施，在交通事故死亡人數統計，2014年151人、2015年138人、2016年121人，去年再降至100人，創下近10年來新低紀錄。

彰化縣警察局表示，每當發生死亡車禍，就邀集相關單位至事故現場會勘，了解肇事原因，針對交通工程、執法及教育宣導提出改善對策，函請路權主管機關改善，以提升道路行車安全。

近年更向民間團體募捐太陽能LED警示燈，在縣內易肇事路段路口設置1780組，提醒夜間駕駛人注意行車安全；無號誌路口則設置「行人優先旗」倡導行人優先路權，並以「哈雷電動小警車」、「交通安全行動宣傳車」加強交安宣導。

魏明谷說，近年大力支持警方添購新型手持式測速器、固定及移動式照相機、多功能快速酒精檢知器，透過科技執法，減少爭議、更提升警方執法公信力與效率。

(中時 )

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