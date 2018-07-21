三中案 賴清德：五鬼搬運令人髮指 天龍八步更升級

2018年07月21日 15:53 中時 曾薏蘋

「蔡賴菊」三巨頭今受邀青創總會主辦的社團高峰會；年底選舉將至，行政院長賴清德致詞時也嗅到濃濃選舉味；賴清德砲轟前總統馬英九涉入「三中案」指出，當時五鬼搬運已經令人髮指；並連續兩次提到起訴書引用的「天龍八步」強調，「比以往還要升級啦！」

此外，提到年金改革，賴清德說，馬英九過去「煞有其事」地推年金改革，但解決年金制度的人是蔡英文總統，「政府沒有慶祝，反而是感謝與道歉」，「如果這不是謙卑，那什麼才叫做謙卑？」

由青創總會主辦、全國小英之友會協辦的「挺改革拚未來」社團高峰會今登場，邀請兼任黨主席蔡英文總統、行政院長賴清德和總統府祕書長陳菊都出席高峰會，詳述執政兩年來的政績。

賴清德致詞時指出，他的說明重點就是「國民黨做不到，民進黨做到了、國民黨做了民進黨做的更好、國民黨不敢做，民進黨挑起來做」等三項議題，首要就挑了上路前後都有紛爭的年金改革。

賴清德提到，第三部分是國民黨不願意做，民進黨挑起來做的部分；他說，不當黨產處理， 2005年馬英九接任國民黨主席，公開宣示，2008年以前，黨產一定要歸零，但是事後並沒有所有程序歸零，並沒有國民黨黨產的改革，甚至於最近也發生了馬英九因為三中案遭起訴，第一次國民黨下台是因為貪污腐敗。

賴清德指出，國家資源變成政黨財產，再淪到私人的財產去，當時五鬼搬運已經令人髮指，沒想到這次檢方起訴的起訴書裡面竟然提到，馬英九是用「天龍八步」，「天龍八步」，比以往還要升級啦，這是歷史照片，這是不當黨產委員會成立，雖然過程當中，在立法院被阻擋了三百零六次，現在已經凍結六百七十七億的黨產。

賴清德在政績部分也提到空污；他說， 台中市民要是知道的話，就是要多支持林佳龍市長，台中空污排放不是林佳龍引起，但是解決空汙力道最強的是林佳龍市長，「我們應該要還給他一個公道」。

(中時 )