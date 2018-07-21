陳菊：不要嫌棄總統沒有幾霸（100）分

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「蔡賴菊」三巨頭今受邀青創總會主辦的社團高峰會；總統府秘書長陳菊致詞時表示，蔡英文領導的行政團隊為台灣改革做這麼多，但「做甲流汗嫌到流涎」；總統已把台灣做到80分，大家要支持，「不要嫌棄總統沒幾霸（100）分」。

陳菊致詞時指出，蔡英文在很多人的期待下出來，要拉起趴在地上的民進黨很不容易，不過蔡英文能顧好民進黨，讓民進黨「打斷手骨顛倒勇」，很感謝讓民進黨有第二次執政的機會，「蔡英文是非典型的政治人物，能領導台灣走向國際社會，大家要珍惜」。

對於民進黨推動各項改革，陳菊說，蔡英文總統上任後，很多人建議可以等連任後再做一些事，但總統認為要在民意最高時進行困難的改革，雖然大家都知道問題很嚴重，可以拖一下，但總統很堅定，認為如果不改革，對不起民眾這麼高的支持度，所以全面進行最困難的改革，其他人建議他「古溜一點」、「閃一下就過了」，結果蔡英文把以前總統不敢做、沒做的事都完成，希望大家能當蔡的後盾來支持她，否則以後誰還要改革。

陳菊也為總統抱不平，她表示，可能今天有人嫌蔡改革不夠快，但改革很困難，雖然不夠快，但總統已把台灣做到80分，要到100分只差20分的距離，大家要支持，不要嫌棄總統沒100分，總統願承擔，未來改革的路還很長，希望大家能力挺蔡總統，團結一致一起努力。

(中時 )

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