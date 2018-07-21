義賣紅龍果助日本災民 果農林庭財發善心

2018年07月21日 16:04 中時 廖德修

農糧署協助宜蘭果農林庭財（右2）義賣紅龍果，所得全數捐助日本災民。（廖德修攝）

紅肉火龍果（紅龍果）營養好吃，還可義賣賑災並且拚外交。農委會農糧署協助宜蘭農民林庭財，今起在希望廣場義賣有機紅龍果1500斤，所得全數捐助日本豪雨災民渡過難關。日本交流協會副代表橫田光弘特別代表日本政府向台灣致謝，農糧署長胡忠一則希望透過這次媒體報導，打開紅龍果外銷日本的契機。

65歲的林庭財表示，看到日本豪雨成災心裡非常不捨，從事農作一生，最能體會惡劣氣候對於財產、甚至生命所造成的損害。1500公斤火龍果大約值10萬元，還有一些加工品，總值12萬左右，數目並不大，盼能拋磚引玉，和國人一起發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，救助日本災民。

橫田光弘提到這次豪雨災情表示，7月初日本西部受滯留鋒面影響，各地遭大雨侵襲，造成逾200人喪生，許多人下落不明。加上連日酷熱，衛生問題及義工中暑也成了大難題，居民生活作息大受影響，後續的復原工作亟需各界協助，很感謝台灣民眾主動伸出援手。

農糧署長胡忠一則說，921大地震日本率先派人來救災，前年台南地震、今年花蓮地震，日本首相也都主動捐款為台灣加油；這次日本豪雨成災，台灣伸出援手義不容辭！且今天有多家日本媒體到場報導，目前日本政府僅允許白肉火龍果進口，尚不知有紅龍果，希望藉著媒體報導，能夠一舉打開紅龍果銷日管道。

此外，林庭財栽種的紅龍果大有來頭，他曾在武陵農場種了10多年水蜜桃、蘋果、梨子等溫帶水果，後來回到老家宜蘭礁溪種植金棗、柑橘，3年多前才改種紅龍果，目前卻已擁有良好的品種改良技術，今年甫獲「107年度蘭陽紅龍果品質評鑑」季軍，有口皆碑，連交流協會官員與日本媒體記者品嘗後都讚不絕口。

(中時 )