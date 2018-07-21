3登山客迷路體力不支 頭份警分局及時救回

頭份警分局分析登山客迷失地點，順利派員接回3登山客。（陳慶居翻攝）

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來自台南縣的蔡姓男子等3名登山客，到苗栗攀登鵝公髻山卻在山區迷失方向且體力不支，南庄分駐所與東河派出所據報，利用當事人傳送的地形地物，順利尋獲3登山客並提供熱食，再叫計程車返回新竹五峰停車處後安全返家。

頭份警分局南庄分駐所20日晚9時20分據報，蔡姓男子等3人體力不支，迷失在南庄山區，請求警方協助。所長林敬堯立即聯絡鄰近派出所協助救援，東河所副所長朱達文取得與當事人line的訊息，請對方拍下並回傳周邊環境。

警方分析照片地形後，確認是在鵝公髻登山口處，另經搜尋最近地標，確認離東河國小約40分鐘的路程的山區。林敬堯馬上率警員謝唐榮與朱達文等3人前往找尋，至深夜11時順利找到精疲力盡的蔡男等3人。

警方將蔡男等3人帶返南庄分駐所，並提供熱飲、熱食幫助恢復體力，再通知計程車載蔡男等人回到新竹縣五峰鄉山上人家停車處，讓他們返家。

警方說，住台南市的蔡姓男子等3人，20日駕車到新竹縣山上人家森林農場遊玩，看到往鵝公髻山登山步道指示牌標明來回只需3小時，下午2時從登山口進入，但因路況不熟而在山區迷失方位，一開始手機因山區無訊號求救，直到晚上恢復訊號後，才對外求援。

分局長賴銘助表示，南庄鄉山區風景優美，吸引全國各地民眾前往攀登，但因山區氣象多變，常常到下午時刻飄起濃霧，影響視線，導致迷失山區情形，他呼籲民眾上山時除攜帶安全裝備外，應隨時注意山區狀況，如發現天候有異請儘快下山或請求警方協助，以避免發生危險。

(中時 )

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