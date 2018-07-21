美專家柯瑞傑：大陸2030年前無力拿下台灣

2018年07月21日 16:17 中時 王嘉源

大陸人民解放軍18日起在東海海域進行為期6天的大規模實彈演習。有大陸媒體說，這是針對「台獨」分裂分子「量身定製」的一次演習。據美國之音（VOA）中文網21日報導，分析人士指出，雖然解放軍軍力近年來迅猛發展，但是在美國協防台灣的情況下，大陸要想在短期內，2030年前，拿下台灣恐怕是不可能的。

美國智庫海軍研究中心（CNA）高級研究員柯瑞傑（Roger Cliff）19日在華府智庫全球台灣研究中心（GTI）舉辦的「2018年台灣海峽」研討會上，對台海軍力進行了對比。他說：「也許這是一個令人吃驚的事實，台海兩岸的軍事平衡已經傾向中國大陸。…… 不過好消息是，鑒於美國對台灣的協防，解放軍在可預見的將來還無能力很快拿下台灣。」

柯瑞傑解釋說，雖然大陸軍力迅猛發展，並已經超過了台灣自己的軍力，但是，大陸要超過美軍軍力，還有很長的一段路要走。

據美國之音報導，曾在美國國防部防長辦公室和蘭德集團工作的柯瑞傑指出，到今年底前，大陸雖然可能會有兩支可運作的航母打擊群，甚至第三支航母也在建設中，但美國在亞太區的兩支航母打擊群，一個駐紮在日本，另一個經常巡弋於西太平洋地區，他們的戰鬥力是大陸航母打擊群的二點五倍。

從驅逐艦來說，美軍在亞太部署的驅逐艦數量也超過了大陸現有的驅逐艦的數量。柯瑞傑還說，雖然大陸已有一些第五代匿蹤戰機，但美軍已有400多架第五代匿蹤戰機，空中軍力也大得多。

柯瑞傑在2015年曾出版《大陸軍力：評估現在和將來的能力》一書。他說，這只是硬體上的對比，從人員培訓、文化以及戰鬥經驗角度來說，目前，美陸之間的軍力平衡，美軍是占優勢的。

在回答美國之音記者提問時，柯瑞傑進一步解釋說：「雖然美軍目前仍占據優勢，但長遠趨勢越來越有利於中國大陸，軍事平衡有利於美國的方面將越來越少。」

他說，距離大陸在台海戰事中占優的那個時間點還有許多年，美國的優勢正在消蝕。柯傑瑞在會後接受記者採訪時還說，他認為在2030年前，解放軍應該不會有能力擊敗美軍拿下台灣。

據美國之音報導，柯瑞傑認為，雖然美軍目前占優勢，這不一定意味著美軍一定會介入台海戰爭，也不一定表示，台灣不會經歷災難性的後果，更不意味著大陸不會使用武力攻打台灣。

他說，大陸可能在以下四種情況下使用武力奪取台灣。第一，如果大陸認為透過反介入措施，自己有能力阻止美軍的介入，或者至少延遲美軍的介入，令解放軍有足夠長時間擊敗台灣的抵抗；第二，北京的決策者認為，在巡弋飛彈發射前，台灣民眾的抵抗意願崩潰；第三，北京決策者認為美國不會來協防台灣；第四，北京決策者面臨內部壓力，即便在可能會失敗的情況下，他們被要求哪怕風險再大也必須對台動武。

柯瑞傑呼籲台灣加強自我防衛。他說，即便台灣無法僅僅憑藉自己的力量打敗大陸，在大陸運用反介入措施阻止美國干預的情形下，台灣必須要有能力挺得足夠長久，等待美軍前來協助。

(中時 )