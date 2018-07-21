美專家任雪麗：美陸博弈下 台面臨雙重險境

2018年07月21日 16:17 中時 王嘉源

美國之音（VOA）中文網21日報導說，美國總統川普上任一年半，美陸關係明顯惡化，美國與台灣的關係則得到了提升，而兩岸關係則因為北京加大對台灣民進黨政府的打壓而陷入緊張。一些台灣學者與官員認為，美陸兩國的戰略競爭對台灣既是機會，也會帶來挑戰。而美國著名的美陸台問題專家任雪麗則認為，川普政府使台灣處於險境，使它同時面臨既被美國套住又有可能被它拋棄的雙重風險。

日前在華府智庫傳統基金會與台灣民主基金會聯合主辦的研討會上，美國戴維森學院教授任雪麗（Shelley Rigger）表示，在川普上台的一年半時間裡，台灣沒有改變什麼，但是美國卻改變了很多，包括民主自由的價值觀不再受到重視，同盟關係受到攻擊甚至被拋在一邊；同時，美國旨在幫助台灣減少國際社會的孤立或是邊緣化的核心工具─《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），在川普一上台後就被拋棄。

在她看來，美國不再是一個可靠的盟友，其外交政策也不穩定，地緣戰略態勢要麼是孤立主義要麼是干預主義，而這顯然是一個有內在矛盾和不可持續的外交政策做法。

不過，今年稍早時候，川普總統簽署了《台灣旅行法》，台灣蔡英文總統和政府都對川普行政當局表達了感謝，並表示將與美國行政部門進一步合作，讓美台關係更加強勁。

據美國之音報導，研究兩岸關係的專家任雪麗則說，與以往不同的是，台灣現在同時面臨美國把它套進去和拋棄的兩重風險。

她指出：「自從一年前以來，情況沒有什麼變化，但是現在比一年前有更多的證據表明，台灣處於一個非常危險的狀態。我們今天看到的是，台灣這樣一個小實體比往常更具有依賴性，因為它在尋求既避免被美國套進去同時又避免被它拋棄。台灣被美國套進去的情況會被武器化，使台灣成為美國外交政策中反華的工具，至少白宮似乎把這看作是一個選項。一旦川普覺得可以背著台灣（與北京）達成交易的話，台灣可能被拋棄。出現這種情況是可以想像的。」

任雪麗教授說，在川普上台以來，她看到的對台灣來說唯一的好消息是，美國沒有把台灣當作貿易制裁的對象。但是她說，這種情況不見得會維持很長的時間。

(中時 )