首度主持課審會 葉俊榮大談人生歷程

友善列印
旺報

教育部長葉俊榮上任後，21日首度主持課審大會。他首先感謝課審委員的辛苦，接著大談自己的人生歷程，除了法律專長外，常常體會生活內涵，還創作繪本《髮的主張：畫線與跨越》，從歌唱、廚藝學習讓生活圓滿，切合12年國教課綱精神。

課審大會並未開放媒體採訪，根據教育部提供的錄音檔，葉俊榮首先感謝課審委員的辛苦，為12年國教穩健上路盡心盡力，並強調現在是關鍵時期，他願意跟大家共同努力，如期如質把課綱做好。

葉俊榮提到，自己在「相當短」的時間內決定接下教育部長的工作，但一直在體會生活與教育的連結。平常除了法律專業書外，他曾出過一本繪本《髮的主張》，裡面的插圖都是自己手繪，葉俊榮笑說「不過現在都已經絕版了」；平時他也喜歡運動，國小時他還當過棒球隊隊長，到現在都一直保持運動的習慣；喜歡唱歌，會去詮釋歌曲背後的社會脈絡；喜歡下廚和家人朋友交流，進而自己買菜瞭解食材的來源。

葉俊榮表示，12年國教課綱中最亮眼、最讓他感動的就是核心素養，不只是書本知識，還延伸到生活、能力與態度，他到教育部就是想把這樣的理念發揚出來。教育需要的不只是比較、競爭，更重要的是一個人存在所需的內涵，如何讓生活圓滿、與社會銜接。

(旺報 )

解決大路竹生活圈路塞 高7線復興… 鹿港山崙里集會所 落成啟用

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。