首度主持課審會 葉俊榮大談人生歷程

2018年07月21日 16:55 旺報 簡立欣

教育部長葉俊榮上任後，21日首度主持課審大會。他首先感謝課審委員的辛苦，接著大談自己的人生歷程，除了法律專長外，常常體會生活內涵，還創作繪本《髮的主張：畫線與跨越》，從歌唱、廚藝學習讓生活圓滿，切合12年國教課綱精神。

課審大會並未開放媒體採訪，根據教育部提供的錄音檔，葉俊榮首先感謝課審委員的辛苦，為12年國教穩健上路盡心盡力，並強調現在是關鍵時期，他願意跟大家共同努力，如期如質把課綱做好。

葉俊榮提到，自己在「相當短」的時間內決定接下教育部長的工作，但一直在體會生活與教育的連結。平常除了法律專業書外，他曾出過一本繪本《髮的主張》，裡面的插圖都是自己手繪，葉俊榮笑說「不過現在都已經絕版了」；平時他也喜歡運動，國小時他還當過棒球隊隊長，到現在都一直保持運動的習慣；喜歡唱歌，會去詮釋歌曲背後的社會脈絡；喜歡下廚和家人朋友交流，進而自己買菜瞭解食材的來源。

葉俊榮表示，12年國教課綱中最亮眼、最讓他感動的就是核心素養，不只是書本知識，還延伸到生活、能力與態度，他到教育部就是想把這樣的理念發揚出來。教育需要的不只是比較、競爭，更重要的是一個人存在所需的內涵，如何讓生活圓滿、與社會銜接。

(旺報 )