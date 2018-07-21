鹿港山崙里集會所 落成啟用

2018年07月21日 16:55 中時 謝瓊雲

斥資1300餘萬元興建的鹿港鎮山崙里集會所活動中心，上午在各界來賓齊集祝賀下，歡喜啟用入厝。（謝瓊雲攝）

彰化縣長魏明谷(左)、鹿港鎮長黃振彥(右)頒發感謝狀感謝鼎浦實業公司慷慨購地捐贈公所讓興建工程順利進行。（謝瓊雲攝）

山崙里集會所活動中心是彰化縣目前投資金額最多的集會所，內部空間十分寬敞明亮。（謝瓊雲攝）

歷經整整一年的施工興建，鹿港鎮山崙里集會所活動中心21日歡喜落成，未來里內福崙、山崙與山寮三個社區居民終於有專屬的活動空間，要上課研習或辦活動都更加方便，不用再四處跟寺廟借廟埕廣場。

彰化縣長魏明谷、鹿港鎮長黃振彥、立委洪宗熠共同主持啟用典禮；魏明谷說，全新的活動中心斥資1300餘萬元興建，是目前全縣縣投資金額最多的，期許幅員廣闊的山崙里因為這座美觀實用的集會所，更加凝聚向心力。

山崙里位在鹿港海邊，緊鄰彰濱工業區，卻長期欠缺里民集會場所，只能求助在地宮廟借場地辦活動；去年公所透過洪宗熠向營建署爭取400萬元、縣府補助450萬，並自籌468萬元配合款，總計千餘萬元，卻苦於尋覓不到合適用地。

黃振彥說，感謝大清建設董事長黃清圖、鼎浦實業董事長楊永福各捐款180萬元，購入福崙宮旁這筆土地捐贈公所，才讓工程得以順利進行，去年7年21日正式動工。

魏明谷說，未來活動中心將提供給社區辦理各類社團交流、休閒及技藝活動，如社區土風舞、社區媽媽教室等多功能使用，縣府也將針對社區轉型做長照，助長者就地養老，一起過團體生活，可延緩老化與失能，讓大家活得快樂健康與長壽。

(中時 )