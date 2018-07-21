流產5次求子成功！陳施羽兒早產一度病危

2018年07月21日 16:47 中時 尤嬿妮

陳施羽今辦音樂會。（盧禕祺攝）

陳施羽今辦音樂會。（盧禕祺攝）

陳施羽今辦音樂會。（盧禕祺攝）

洪榮宏前妻、福音歌手陳施羽21日舉辦「幸福在轉角」音樂會，她再婚老公、小女兒及2個兒子現身力挺，18歲大兒子洪亮還為她伴奏演出；聊起兒子，陳施羽表示，懷洪亮前自己曾流產5次，當時好不容易求到一個兒子，沒想到洪亮於33周時早產、體重僅2200公克，兩周後還被診斷患有早產兒常見的壞死性腸炎，緊急轉院準備開刀，她心疼說：「孩子出生17天我還沒有辦法抱他，每天哭得肝腸寸斷。」

洪亮一出生就插鼻胃管、貼心跳監聽器，只能留在保溫箱觀察，常睡到一半就呼吸暫停，陳詩羽說：「那時他才小小一個像麥克風大，護士就會拿出電擊棒電他，刺激他的心跳急救。」後來洪亮患壞死性腸炎送進加護病房，她堅持不放棄向上帝祈求，沒想到之後重新拍攝X光片，洪亮竟奇蹟似痊癒，無須動手術就出院；如今兒子已18歲又健康，陳施羽欣慰說：「壯的跟什麼一樣！」

洪亮即將出國就讀柏克萊音樂學院，陳施羽說：「兒子出國讀書就學，一定會不捨，但與其舒服的待在家，我更喜歡看兒子體驗與過去截然不同的生活。」洪亮之前還趁空檔到便利超商打工賺錢，她認為兒子打工其實不算辛苦，「最主要是讓他藉打工親身體會，賺錢是要付出心力的」。

陳施羽再婚將滿兩個月，對於新婚生活，她害羞表示夫妻倆每天情話綿綿：「I love you是基本的。」透露老公隨時都想看到她，也很愛當她的司機，「老公說『如果我問妳在幹嘛，就是代表我很想妳』」；她不捨老公為自己奔忙當工具人，有時會故意不理老公，連女兒都看不過去，覺得媽媽愛折騰人，施羽笑說：「老公脾氣好，有時看來很沒個性，像是任人宰割的模樣，偶爾我會逗他玩，假裝生氣讓他緊張，他剛開始不知道會當真，後來發現後就說我很皮。」另類放閃。

(中時 )