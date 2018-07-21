蔣月惠稱對柯P失望 柯抱怨：她突然冒出來

2018年07月21日 16:55 中時 張潼

屏東縣議員蔣月惠今早「突襲」台北市長柯文哲公開行程，原本她愉快在臉書PO文稱是「南方女柯P飛撲北方男柯P」，兩人見面後還擁抱柯文哲，但因柯略顯驚訝、不悅，甚至傳出疑有幕僚對蔣說「不要被媒體操弄」，導致蔣月惠最後對柯文哲相當失望，直言柯已經變成考慮自己政治前途的政治人物了。

柯文哲今天傍晚受訪時被問到此事，略有抱怨地說，她要來我們也不知道，我們有既定行程，所以突然被插進來，也不知道她想幹什麼？所以，這應該事先聯絡、大家講好你要做什麼，「她突然冒出來要做什麼也不知道」。

至於是否有告訴蔣月惠不要被媒體操弄？柯文哲則解釋，在這社會中誤解很容易流傳，還好當時有錄音，當時狀況是媒體要她抱我，起鬨說抱他、抱他，我說你不要聽媒體的，事實是這樣。

但媒體追問，柯文哲現場仍面露不悅？柯否認說有嗎，我怎麼不曉得，「我只是嚇一跳想說是誰？我從來不認識她」；其實人活在世界上，很難要求每個人照你意思去做，我是比較不會說人家來就要堆笑臉，就想說奇怪怎麼冒出來？

對於蔣月惠態度180度轉變，柯文哲也說，人與人間互信最重要，不過她從來不認識我，所以團隊間互信之所以重要，代表講什麼就知道意思，不會突然180度轉變、翻臉；會不會當面再向蔣解釋一下誤會？他僅再次重申，要見面可以事先聯絡一下。

(中時 )