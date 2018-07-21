新任南檢檢察長首要工作 鄭銘謙：標本同步掃毒

2018年07月21日 16:58 中時 洪榮志

「救1名毒品人口等於救1個家庭」，先前擔任台南地檢署主任檢察官時即負責緝毒工作的鄭銘謙，回鍋接任檢察長後，持續關心國內毒品泛濫的問題，決定「標本同步」將緝毒與輔導戒毒同列首要工作，並強化與南市府建立戒癮合作平台。

鄭銘謙先前擔任南檢主任檢察官時，即受當時的檢察長朱朝亮委以緝毒重任。鄭銘謙回憶表示，當時衛政單位察覺國內上萬名愛滋患者中，有許多人都是共用針具感染，擔心有擴散之虞，他便奉命協助台南地區推動毒品減害計畫。

經與毒品奮戰多年，鄭銘謙外調將近12年終於「回家」，當談到未來南檢的工作重點時，仍不改初衷強調緝毒與戒毒治療同樣重要，需要「標本同步」。

鄭銘謙認為，吸毒者沒被抓到的人，比抓到的人還多，緝毒只是「冰山一角」而已，毒品對社會危害甚鉅，緝毒是一場艱苦的戰爭，對於毒犯的戒癮治療，更需衛生、醫藥等單位共同合作，才能根本解決；畢竟緝毒只是治標，戒毒才是治本，如果只是緝毒不輔導戒毒，只會徒增毒品價格上揚，讓更多毒販鋌而走險。

鄭銘謙還強調，「救1名毒品人口等於救1個家庭」，人都要活有尊嚴的人生，從過去許多輔導戒毒的案例分享中，不難發現輔導戒毒不僅可以促進戒毒者的決心，也能獲得毒犯本身及其家人的感謝，他希望所屬能加強參與警方的治安會報，並與衛生、醫療等單位建立戒癮合作平台，徹底將毒品掃除。

司法官訓練所26期結業的鄭銘謙，曾任南檢檢察官、主任檢察官、高雄及台南高分檢檢察官、法務部法律事務司副局長、法規委員會參事、廉政署主任秘書及副署長、雲林地檢署檢察長，資歷十分完整。

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(中時 )