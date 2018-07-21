瓊斯盃》中華白賴廷恩骨裂！韓國移訓堅不退出

2018年07月21日 16:52 中時電子報 黃及人

或許球迷早就發現，今年SBL選秀探花，也是瓊斯盃中華白國手的賴廷恩，已經連4戰沒被登錄，如今答案終於揭曉，賴廷恩確定將因左腳疑似骨裂傷勢，提前宣告退出瓊斯盃，「可是我堅持不想缺席接下來的韓國移地訓練！」

原本賴廷恩的傷勢傳出很多種版本，有人說骨裂，也有人說阿基里斯腱輕微撕裂，最後還是由他本人給了最正確的解答，「我的傷是因長期疲勞造成的，應該算是不算完全的足底肌膜炎，由於壓迫造成疑似骨裂的傷勢狀況。」

其實賴廷恩早已帶傷打了一段時間，直到上周一接受SBL母隊富邦勇士體檢，才被檢查出傷勢這麼嚴重，醫生甚至建議他馬上休息，他只好先跟中華白總教練謝玉娟、富邦總教練許晉哲報備傷勢狀況，瓊斯盃自然無法再打了。

「當前重點是好好養傷，既然無法上場，就在場邊認真學習外隊打法，這是很難得的國家隊經驗，希望我明年還有機會打瓊斯盃，」賴廷恩說，「只是我不希望就這樣退出國家隊，接下來的韓國移訓，我很想跟著大家一起去。」

原本富邦不同意賴廷恩前往韓國，希望他可以留在國內治療養傷，最後仍擋不住賴廷恩想要前往學習的渴望心情宣告放行，因為就算無法上場，賴廷恩到了韓國，只能擔任場邊情蒐或拍攝人員，卻要每場比賽繳交觀戰報告。

「我想韓國的球風不同，很想多看一點其他國家球隊打法，對我日後解讀比賽，勢必帶來幫助，」賴廷恩說，「能夠坐在場邊觀看，當然更清晰，我也可以幫助與提醒隊友，重點是我不想退訓，只想走完今年這段國手路！」

(中時電子報)