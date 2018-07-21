徐國勇喊提高「見警率」 李茂生批：累死基層!

台大法律系教授李茂生。(取自臉書)

友善列印
中時電子報
綜合報導

內政部長徐國勇日前表示，為強化社會治安要求警方「見警率」提高，讓民眾在人潮多的地方都能看見警察，降低犯罪率，希望未來不會再發生分屍案、黑道火拼等社會重大治安事件，至於輿論仍盼致行死刑的聲音，他目前還沒聽過蔡總統和賴院長說要廢死，至於是否執行死刑，應交由法務部做專業判斷，李茂生則批：「累死基層。」

徐國勇表示，他不希望社會再發生分屍案、黑道大火拼、綁架案等不幸事件，所以他會要求見警率要增加，降低犯罪率，不過這會增加警察負擔，所以如何條配人力、增加警察員額，是接下來要處理的工作，並對因為年改而受到影響的警消同仁致歉。

針對日前民調有超過八成民眾「亂世用重典」，支持執行死刑，是否給賴內閣帶來很大的壓力？徐國勇強調，面對死刑，不管是主張廢死的，或是反廢死的都承受壓力，但他從來沒聽過總統說要廢死，內閣也從無討論死刑問題，是否執行死刑這個問題，應交由法務部做判斷。

對此台大法律系教授李茂生在臉書發表看法，他指出提高見警率是個很奇妙的舉動，現在在台灣強化警力是不太可能的事情，一定會累死基層。不過老百姓以及多年不知名間疾苦的高層似乎仍舊相信見警率，以前鄭捷案反對持MP5防衛武器上捷運，但被罵到臭頭，究其原因，如果不是用幹話騙鄉民或腦袋有問題，但到底是哪個原因?可能要從死刑相關議題，才能分析。

(中時電子報)

蔣月惠稱對柯P失望 柯抱怨：她突… 台北》競選主視覺顏色「又藍又綠…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。