徐國勇喊提高「見警率」 李茂生批：累死基層!

2018年07月21日 16:55 中時電子報 李俊毅 綜合報導 綜合報導

內政部長徐國勇日前表示，為強化社會治安要求警方「見警率」提高，讓民眾在人潮多的地方都能看見警察，降低犯罪率，希望未來不會再發生分屍案、黑道火拼等社會重大治安事件，至於輿論仍盼致行死刑的聲音，他目前還沒聽過蔡總統和賴院長說要廢死，至於是否執行死刑，應交由法務部做專業判斷，李茂生則批：「累死基層。」

徐國勇表示，他不希望社會再發生分屍案、黑道大火拼、綁架案等不幸事件，所以他會要求見警率要增加，降低犯罪率，不過這會增加警察負擔，所以如何條配人力、增加警察員額，是接下來要處理的工作，並對因為年改而受到影響的警消同仁致歉。

針對日前民調有超過八成民眾「亂世用重典」，支持執行死刑，是否給賴內閣帶來很大的壓力？徐國勇強調，面對死刑，不管是主張廢死的，或是反廢死的都承受壓力，但他從來沒聽過總統說要廢死，內閣也從無討論死刑問題，是否執行死刑這個問題，應交由法務部做判斷。

對此台大法律系教授李茂生在臉書發表看法，他指出提高見警率是個很奇妙的舉動，現在在台灣強化警力是不太可能的事情，一定會累死基層。不過老百姓以及多年不知名間疾苦的高層似乎仍舊相信見警率，以前鄭捷案反對持MP5防衛武器上捷運，但被罵到臭頭，究其原因，如果不是用幹話騙鄉民或腦袋有問題，但到底是哪個原因?可能要從死刑相關議題，才能分析。

(中時電子報)