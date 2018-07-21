新北環保志工群英會　啦啦隊競賽吸睛

2018年07月21日 17:09 中時 葉書宏

新北市環保局今（21日）在板橋體育館舉辦「107年新北市環保志（義）工群英會」。（葉書宏翻攝）

新北市環保局今（21日）在板橋體育館舉辦「107年新北市環保志（義）工群英會」。（葉書宏翻攝）

新北市環保局今（21日）在板橋體育館舉辦「107年新北市環保志（義）工群英會」。（葉書宏翻攝）

新北市環保局今（21日）在板橋體育館舉辦「107年新北市環保志（義）工群英會」。（葉書宏翻攝）

新北市環保局今（21日）在板橋體育館舉辦「107年新北市環保志（義）工群英會」。（葉書宏翻攝）

新北市環保局今（21日）在板橋體育館舉辦「107年新北市環保志（義）工群英會」。（葉書宏翻攝）

新北市環保局今（21日）在板橋體育館舉辦「107年新北市環保志（義）工群英會」，來自全市共44支隊伍、逾550人參加，其中「環保啦啦隊」競賽將活動帶到高潮，各隊伍展現創意，將環保創意融入舞蹈、隊呼中，宛如嘉年華會相當熱鬧。

競賽項目共分為4項，除了有展現志工蓬勃朝氣及環保創意的「環保啦啦隊」外，更有考驗志工團隊默契與環保知識的「環保金頭腦」、「環境保衛戰」、「資源分類王」，充分展現他們平時累積的環保知識與經驗。

各參賽隊伍無不發揮創意與巧思，使用環保回收物資，製作獨具風格的環保啦啦隊服裝與道具，並設計富含環保意涵的隊呼，將環保概念融入舞曲中，舞出環保志工活潑熱情的一面，各隊活力四射的精采演出，讓評審陷入給分難題，最後由三重區六福里脫穎而出奪冠。

三重區六福里林明淑總幹事表示，去年代表新北市前進全國賽，但未獲獎，此次汲取全國賽經驗，今年著重在表演服裝與大型道具的強化，如以怪獸方式呈現細懸浮微粒PM2.5及二氧化碳兩大空氣汙染源，做好萬全準備，打算一雪前恥爭取佳績。

得一提的，五股區陸一里不老環保啦啦隊已連續 3年參加，儘管隊員平均年齡69歲，充份展現出不老銀髮志工滿滿活力，為環保推廣的良好楷模。

緊接著的「環保金頭腦」為4選1選擇題作答，以腦力激盪的方式考驗參賽者的環保知識；「環境保衛戰」為16宮格連線競賽，不只是單純鬥智較勁，亦須展現參賽隊伍的攻防默契，優先完成連線隊伍獲勝，競賽依序由板橋區陽明里、中和區秀義里獲得冠軍。

最後登場的「資源分類王」為資源分類知識接力賽，以日常生活中對於資源分類的常識一較高下，將題目放入「資源垃圾」、「一般垃圾」及「廚餘」的分類盒內，答題正確數最多者獲勝，充分展現出志工們平時在里內黃金資收站，投入心力及妥善分類的成果，難分軒輊，最終由三重區永發里獲得冠軍。

環保局表示，期盼藉由多元趣味的競賽方式，讓參賽志工們在愉快的氛圍下互動與切磋交流，學習到豐富及充實的環境教育知識，更能瞭解團隊合作、互助精神的重要性，各競賽冠軍隊伍也將代表新北市出戰全國賽。

(中時 )