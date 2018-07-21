再現風華！江浙料理名店「敘香園」沈澱再出發

2018年07月21日 17:38 中時 徐力剛

新「敘香園」經典菜色，重現往日風華。（粘耿豪攝）

「紅燒豬肘」膠質含量豐富，被譽為養顏美容聖品。（粘耿豪攝）

經典菜餚「紅燒下巴」肉質軟嫩入味。（粘耿豪攝）

主廚推薦菜色「水晶元蹄」令老饕魂牽夢縈。（粘耿豪攝）

高檔料理「蔥燒烏參」入口即化，一試成主顧。（粘耿豪攝）

「東坡醬肉」精選肥瘦參半豬五花為食材，佐以特製醬汁久燉。（粘耿豪攝）

老字號江浙菜名店「敘香園」回來了！走過近50年風光歲月的敘香園，最早開設於台北仁愛圓環，見證台灣餐飲業榮景時光，可謂半部活歷史。2013年因不堪高房租壓力暫停歇業，令許多老顧客愕惋不已，為重現江浙料理精髓，敘香園老闆夏照林投入3000萬預算，打造全新「敘香園2.0版」。

全新開張「敘香園」位於第一大飯店3樓，坐落台北精華南京東路商圈，鄰近捷運站交通便利，相較原先700坪大空間，新址改以300坪空間降低1/4租金成本，每月租金約38萬元左右。夏照林受訪時指出，新敘香園秉持初衷，主推道地江浙菜與港點，未來將朝向婚宴會館方向營運，店內設置大型電視牆、乾冰器材及燈光設施，同時規劃包廂區、宴會圓桌區，最多可同時容納40桌宴席，提供消費者多樣化選擇。

夏照林說，近年台灣餐飲市場經營不易，許多老品牌餐廳紛紛歇業，念舊的他找回擁有20多年的經歷老員工，重現當年絕世風華，打造新敘香園，強調延續古法製作料理，觸動消費者內心感動。

「江浙菜」名列中國八大菜系之一，烹調方式大致分為紅燒、清蒸、油淋、糟、煨、嗆、炒、焅和三鍋高湯。店內特色菜品「水晶元蹄」、「紅燒下巴」、「干燒大魚頭」、「紅燒豬肘」、「蔥燒烏參」、「東坡肉」等深受老饕喜愛。今日現場20多年老顧客王先生專程前來，他表示，敘香樓是許多台北人共同記憶，其中以紅燒豬肘最令人難忘，來到新敘香樓可以平實價格品嘗美味料理。

從小旅居加拿大的老闆女兒夏稼芝，為圓父親夢想返台接任公關經理職務，協助打拼家族事業。擅長運用社群媒體行銷的她認為，「好食材」與「主廚經驗」是製作美味料理關鍵，再加上FB、IG等宣傳，吸引年輕族群客層，讓老品牌華麗轉身，再創佳績。

(中時 )