金門823炮戰60周年　縣府：贈酒老兵是真的！

2018年07月21日 17:09 中時 李金生

在1964年入伍，來自高雄的老兵洪末雄，還特地帶來陸軍總司令高魁元發給，貼著當年英姿煥發，如今已泛黃照片的退伍令。（李金生攝）

老兵們肩披「有種找我喝」、「對喝沒輸過」、「喝酒沒在怕」、「怕醉不要來」和「喝酒請找我」的大紅彩帶。（李金生攝）

報名老兵在重遊戰地主題活動期間，可於尚義機場旅服中心領取1瓶紀念酒。（李金生攝）

庵前炮兵營袍澤再聚首，開心回憶當年往事。（李金生攝）

弟兄們在尚義機場高唱「九條好漢在一班」，依然熱血沸騰。（李金生攝）

老營長白海勤在1978年、1980年兩度駐守金門。（李金生攝）

今年是金門823炮戰60周年，縣府向老兵發出揪團重遊戰地「召集令」，首發團連同苜眷屬59人今（21）日來到，在尚義機場再以雄壯的軍歌和整齊答數，邁出當年戰士枕戈待旦，勇往直前的步伐。

縣府觀光處也大方送出600ml金門高粱酒半打，讓重返英雄島，肩披「有種找我喝」、「對喝沒輸過」、「喝酒沒在怕」、「怕醉不要來」和「喝酒請找我」大紅彩帶的老兵們，又可以在曾經緊張肅殺的金門島上把酒言歡，回憶戍守前哨的往事種種。

參加「毋忘在金．重返榮耀」首發團的31位老兵，由今年高齡72歲，1978年、1980年兩度駐守金門，據點在莒光樓旁庵前炮兵營的老營長白海勤帶隊抵金。

他們在退伍離開金門後，難忘軍旅朝夕相處，患難與共的同袍情，仍保持緊密聯繫，其中多人曾相約回來，回憶當年兩岸仍是軍事對峙，不時還會對打炮宣彈，再看到金門近年建設帶來改變，心中都有許多的感懷。

其中，在1964年入伍，來自高雄的老兵洪末雄，還特地帶來陸軍總司令高魁元發給，貼著當年英姿煥發，如今已泛黃照片的退伍令，刻畫歲月痕跡的臉龐，盡是與弟兄們併肩作戰，瀟灑、豪邁的驕傲。

觀光處表示，老兵重遊戰地主題活動自7月1日起至12月25日期間，返金旅遊老兵在報名後，可於尚義機場旅服中心領取1瓶碉堡外盒包裝的金門高粱10景酒之「樓重莒光」，縣府並特別製作金防部專屬三角肩掛，讓老兵們留作紀念。

目前受理報名人數777人，已有近600人領取紀念酒，隨著823紀念日的來到，預期還會再掀起一波波熱潮。離開金門已有20年、30年、40年，甚至50年之久的老兵，談起烙印內心深處，永難忘懷的往事，不禁紅了眼眶，有的還掉下英雄淚。

縣府觀光處表示，活動期間一直接到電話，詢問這項活動是真是假，老兵來到金門拿到象徵無限敬意的紀念酒，才確定不是詐騙集團。相關資訊可上金門觀光旅遊網查詢。

(中時 )