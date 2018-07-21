嘉義農業試驗所成立百周年 甘藷、鳳梨新品種曝光

2018年07月21日 17:12 中時 呂妍庭

農委會農業試驗所嘉義農業試驗分所21日歡慶百周年生日，邀請多位老員工回家，一起為百年紀念牆拼貼上最後一塊馬賽克磚。（呂妍庭攝）

農委會農業試驗所嘉義農業試驗分所21日歡慶百周年生日，經過近10年選育出的台農74號「金香甘藷」首度亮相。（呂妍庭攝）

現場來賓試吃台農74號「金香甘藷」。（呂妍庭攝）

嘉義市議員王美惠試吃台農74號「金香甘藷」，比讚說好吃。（呂妍庭攝）

經過近10年選育出的台農74號「金香甘藷」也在會場舉行種苗授權繁殖簽約儀式，正式啟動推廣種植。（呂妍庭攝）

經過近10年選育出的台農74號「金香甘藷」也在會場舉行種苗授權繁殖簽約儀式，正式啟動推廣種植。（呂妍庭攝）

才取得植物品種權的鳳梨台農23號21日正式對外公開，研發出新品種的園藝系副研究員官青杉指該品種比金鑽17號更耐雨，且植株較矮小，有利機械省工作業。（呂妍庭攝）

農委會農業試驗所嘉義農業試驗分所，今21日設立滿百周年，農試所除舉辦一系列活動，也公開兩樣新品種，分別為經過近10年選育出的台農74號「金香甘藷」和新鳳梨品種台農23號，未來農民栽種農產品，又多了品種新選擇。

源自1918年7月21日在嘉市山仔頂現址設立的台灣總督府農事試驗場嘉義支場及民政部殖產局附屬園藝試驗場嘉義支場，歷經合併及多次改制，於1999年7月1日改隸行政院，今正好滿百周年，為讓民眾一起見證嘉義分所100年來的業務發展，嘉義農試所今推出百周年慶及成果展示，

嘉義所的驕傲，經過近10年選育出的新品種「金香甘藷」也在會場辦理品種種苗繁殖授權簽約儀式，正式開啟推廣種植之路。賴永昌博士說，台農74號產量約每公頃30公噸以上，產量穩定，並具耐儲藏特性，可儲藏在室溫下至少28天還未發芽，且食味品評結果在口感、質地及整體接受性分數都非常高，有日本栗子甘藷的風味，是國內品種沒有的口感，相信台農74號將可作為外銷用及國內推廣大糧倉計畫專用甘藷品種。

鳳梨台農23號也在今天公開，嘉義農試所園藝系副研究員官青杉表示，鳳梨是台灣重要的經濟果樹，目前國內每年收穫面積約1萬公頃，但台灣地區夏季因氣候高溫多濕，許多鳳梨品種在果實生育期間，易發生裂果及肉聲果等問題，導致果實品質劣變而造成損失，因此，嘉義分所利用雜交法選育出在雨季多雨時對果實品質影響較小的台農23號鳳梨，可解決台農17號金鑽鳳梨下雨過後果實品質不佳問題，也可彌足金鑽鳳梨7月過後的國內外市場供應量。

(中時 )