馬英九南下座談 左批蔡英文右轟陳菊

2018年07月21日 17:09 中時 柯宗緯

前總統馬英九今（21）日南下高雄軟體科技園區，與業者舉辦「高軟展望 經濟開創」座談會，馬英九左批蔡英文、右轟陳菊。他認為，蔡英文執政以來，經濟不見起色，能源政策搖擺，無法解決五缺問題，企業哪敢投資，另兩岸關係無解。而他時任北市長時多次前進南港軟體科學園區，為企業解決問題，但陳菊時任高雄市長時，竟然沒踏過高軟一步。

馬英九與黨籍高市長參選人韓國瑜、立委黃昭順、市議員黃紹庭等人，今午與高軟約50位企業人士，進行便當座談會。馬英九自信提及，時任北市長與部署多次深入隸屬中央管轄的南港軟體科技園區，解決900多項問題，如今有2萬5000員工，年創造1兆元產值。

馬英九提及，10年前當上總統後，得知高雄困境，特別想將「南軟」經驗複製到高軟，卻聽聞高軟業者抱怨「我們的市長（陳菊）一步都沒踏進過」，他自詡自己「勤能補拙，熟能生巧」，做一個能解決問題的政府，企業才願意投資。

「兩岸關係要改善才行，犯不著跟西向政策衝突嘛！」馬將砲火對準蔡英文直言，兩岸關係停滯，大陸對台態度任何聯繫都是「已讀不回」，但縣市國民黨執政的台東出產鳳梨，可以一個個貨櫃賣到大陸，反觀民進黨執政的高雄卻沒辦法，只能眼睜睜看著鳳梨伯淚眼抱怨滯銷。

馬也質疑，蔡聲稱的去年經濟成長2.85％是20年來最好，但全世界成長3.7％，台灣更淪為亞洲四小龍之末，蔡竟還說經濟不景氣階段過去，搞了半天台灣還是在後段班。而在瑞士所公布的全球經濟競爭力排行，台灣也從第14名掉到17名，相較大陸卻是爬升至13名。

「獎勵措施都假的，電都不夠了，誰要來投資！」馬提及，五缺問題未解，而能源政策「被2025非核家園神主牌綁架」，再生能源只是間歇性能源，還是要有核能及煤電，否則去年815全台大停電只會上演，發展核能是全世界趨勢，廢核則不是。

(中時 )