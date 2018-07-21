台南第4起鼬獾咬傷人 70老翁遭鼬獾咬傷送醫

2018年07月21日 17:25 中時 李其樺

台南市東山區19日發生一名70歲老翁遭鼬獾咬傷送醫事件，咬人鼬獾被捕獲後已死亡，動保處將檢體送驗中。（李其樺翻攝）

台南市東山區19日發生一名70歲老翁遭鼬獾咬傷送醫事件，台南市動保處表示，至今為止台南今年共發生4起鼬獾咬傷人案件，其中1起鼬獾檢體呈陽性反應，19日咬傷人的鼬獾檢體尚在檢驗中，不排除有狂犬病感染可能，呼籲民眾注意防範。

動保處調查，今年7月19日近中午時，這名70歲的老翁開車回到位於東山區東原里的自家車庫，停好車打開車門正要下車時，左腳後腳跟就被突然衝出來的鼬獾咬傷，造成1處傷口破損見血，事發後老翁先到附近的診所擦藥包紮，再由兒子帶至嘉義基督教醫院就診處理傷口，並注射破傷風疫苗、第1劑人用狂犬病疫苗及注射免疫球蛋白。當天鼬獾被衛生所捕獲後不久即死亡，屍體交給動保處後送檢驗。

動保處指出，鼬獾屬於夜行性野生動物，生性膽小，不敢主動接近人類，大多是患有狂犬病才會主動攻擊人類。如被動物咬傷，務必保持冷靜並記住動物特徵、清水沖洗15分鐘並用優碘清毒、盡速送醫評估是否打疫苗、盡可能將咬人動物留置觀察10天，避免人被鼬獾攻擊感染的風險，

動保所也呼籲民眾，不要接觸及捕捉野生動物，如發現鼬獾及白鼻心等食肉目野生動物屍體或疑似感染者，不要碰觸，請通知動保處前往處理。

(中時 )