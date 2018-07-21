創世發票下滑4成 台南分院找各行業美女上街勸募

來自議會、房仲、社福、律師與護理各行各業的美女，21日一起為創世基金會走上街頭募發票。（創世基金會提供）

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創世基金會台南分院每年1次上街頭募款，近年受電子發票發行影響，全台紙發票的募集量短少4成，今年找來5個行業的美女當先鋒，21日在後火車站的商圈街頭勸募發票。

創世基金會以照顧植物人為主要業務，過去25年都以勸募發票做為基金會的主要經費來源，近年來因為政府推行電子發票，民眾越來越少拿到紙發票，捐出的數量大幅降低，創世基金會只能輔以捐款、贊助等方式填補經費缺口。

因為發票募集困難，創世基金會近年來發動上街勸募發票，幾乎靠著民間各點設置的發票箱募集。台南分院最近剛好有5位女性友人有意願為創世基金會貢獻心力，21日在台南後火車站大遠百廣場舉辦今年第1場街頭募發票活動。

5位女子各有來頭，包括議員林宜瑾、律師鄭乃琇，房仲邱詩容、護理師柯佳云、社福師蘇鈺菁，創世基金會台南分院院長孫淑媛表示，5位都是各行業中的美女，透過街頭募款活動，可帶動捐發票做愛心的意願。

鄭乃琇提到曾到安養院探望阿公，每次去都聽見隔壁床的一位長輩喃喃自語說「我怎麼還在這裡？」，言下之意似乎希望快點解脫，讓她覺得很難過，因此決定付出行動幫創世基金會，讓植物人有更妥善的照顧。

來自各行業的5位女子21日下午手拿發票箱，隨著創世隊伍到附近商圈勸募發票。林宜瑾表示，未來會請觀光局協助，讓創世在台南觀光熱點的店家內設置發票箱，針對外國旅客勸募發票。

(中時 )

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