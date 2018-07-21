蔡英文：2018是台灣第一場沒國民黨黨產介入的選舉

2018年07月21日 17:22 中時 曾薏蘋

蔡英文總統（中）21日出席「挺改革 拚未來」社團高峰會，爭取社團界全力支持民進黨年底選戰。（張鎧乙攝）

選戰開打，民進黨啟動輔選列車，蔡英文總統、府秘書長陳菊、行政院長賴清德「三巨頭」攜手出席「挺改革 拚未來」社團高峰會；總統致詞表示，「我跟各位報告，今年2018年的地方選舉，有一個特殊的意義，它將會是戰後台灣歷史上，第一場沒有國民黨黨產大力介入的選舉」。

總統強調，「這一天，我們等了幾十年。各位，討黨產，我們做到了」。

蔡英文總統今出席青創總會主辦、小英之友會協辦的「挺改革 拚未來」社團高峰會；總統致辭表示，台灣社會沒讓改革的人孤單；民進黨的百工百業，一票一票的支持民進黨，再怎麼改革，只要對各位好、對台灣好，都願意來做。

她說，今天有很多「頭家底家」，也有很多青商會等朋友，各位的心願，就是讓台灣的心願跟景氣能夠好轉，「各位心願，我們正努力幫大家來實現」。

總統指出，「現在，我要拜託大家，百工百業挺改革。用各位的力量」；這兩年多來，已經為台灣整體社會做的改革，每一項都是過去政府不敢做，不肯做，甚至也做不到的改革。

總統表示，「救年金」、「討黨產」、「減稅金」、「新能源」，這四項改革都是在改變台灣，台灣也必將會因為這四項改革，而改變和進步；「把錢從民眾的口袋裡面拿出來，一定會得罪人」，一定會引發抗議，不過為了台灣的後代及年金永續，必須這麼做。

總統還說，民進黨不只會改革，還會建設。前瞻計畫已在全台灣各地啟動了； 從現在開始，國家要開始邁開建設的腳步。

接下來，總統說，「我們傾全國之力，強而有力的來做反毒工作」； 「我開玩笑說，政府拚經濟，希望全世界都來台灣投資。不過只有一個產業的消失我很高興，就是現在製毒工廠被我們掃到受不了，開始在台灣消失了」。

總統說，面對中國的壓力，依然堅守自由跟民主的價值，沒有一步退讓，也沒有在壓力下屈服，「更沒有因為國際對我們的支持而採取冒進的態度」。

總統表示，「過去政府做不到的改革，我們做到了。過去政府不肯做的建設，我們去做了」。這就是堅韌，這就是勇氣。

總統強調，身為這個堅韌的國家的總統，她會比任何人都堅韌。有信心，有決心，更有堅強的意志力。

(中時 )