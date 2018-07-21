晉升網紅新利器～香格里拉台北遠東 X 潮牌Yazbukey時尚「聯名下午茶」

2018年07月21日 21:52 中時 徐力剛

甜點「口紅巧克力」特色造型十分吸睛。（圖片提供／香格里拉台北遠東）

「香煎干貝˙鮮蝦芒果沙拉杯」選用新鮮芒果入饌，酸天滋味有戀愛感。（圖片提供／香格里拉台北遠東）

法式經典甜點「香草修女泡芙」酥脆餅乾外層混搭奶香內餡。（圖片提供／香格里拉台北遠東）

「蝶豆花凍優格奶油」清爽風味令人著迷。（圖片提供／香格里拉台北遠東）

調酒「Pick Lady紫色高跟鞋」擄獲少女紛絲的心。（圖片提供／香格里拉台北遠東）

網帥、網美看過來！香格里拉台北遠東攜手法國潮牌Yazbukey，即日起至8月31日推出全新「聯名下午茶」，繽紛色彩甜點搭配逗趣造型，成為時下最夯打卡聖品。

走入馬可波羅酒廊，特殊環狀樓層設計可盡情鳥瞰台北風光，此次主廚以Yazbukey 繽紛童趣、前衛風格為靈感，加入時令鮮果入饌，打造專屬今夏奢華甜點。「口紅巧克力」內含鮮紅唇印與巧克力口紅2大品項，以柳橙香草餅乾為基底，運用先進糖卡印刷和翻糖技術，印製Yazbukey經典紅唇圖樣，搭配巧克力唇膏，深受少女粉絲喜愛。

法國經典甜點「香草修女泡芙」夾入以雞蛋、牛奶、香草籽製作內餡，初嘗濃郁奶香繚繞舌尖，佐以酥脆餅乾享用，別有一番滋味;另款「蝶豆花凍優格奶油」以Shining Star耳環為繆思打造紫色星星巧克力，巧妙呼應蝶豆花淡藍色調，下方以蝶豆花果凍鋪底，淋上優格與些許檸檬皮點綴，清爽無負擔。

主廚推薦「香煎干貝 ˙鮮蝦芒果沙拉杯」，嚴選時令芒果切丁處理，混搭肥美干貝與海蝦，最後加入特調檸檬油醋，具畫龍點睛之效;調酒部分不可錯過「Pick Lady 紫色高跟鞋」，輕輟一口，醇厚酒體沿舌尖滑落喉頭，前調微甜風味十分迷人，尾韻帶有些微酸度，愈喝愈順口。

活動期間至馬可波羅酒廊享用午茶，拍照上傳至個人FB或IG，標註 #ShangriLaTaipei 與 #MPLxYazbukey，有機會獲得 Yazbukey 精緻禮物乙份。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )