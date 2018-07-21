日本國技相撲在桃園 199選手同場較勁

2018年07月21日 17:38 中時 蔡依珍

日本國技相撲大賽在桃園，199位來自世界各國選手同場較勁。(蔡依珍攝)

日本國技相撲大賽在桃園，199位來自世界各國選手同場較勁。(蔡依珍攝)

日本國技相撲大賽在桃園，199位來自世界各國選手同場較勁。(蔡依珍攝)

女選手落敗當場淚灑會場。(蔡依珍攝)

比賽相當激烈。(蔡依珍攝)

比賽相當激烈。(蔡依珍攝)

日本國技相撲大賽在桃園，199位來自世界各國選手同場較勁。(蔡依珍攝)

日本國技相撲在桃園！世界盃、亞洲盃、女子與青少年等6大國際相撲賽事20日起一連三天在桃園巨蛋體育館登場，25國、199位選手同場較勁，明天最後一日將有第22屆世界相撲錦標賽及第13屆世界女子相撲錦標賽2大賽事，精彩可期，歡迎民眾親臨現場感受氣氛。

市長鄭文燦今在開幕儀式表示，世界盃相撲錦標賽每2年舉辦1次，分為不同組別，市府體育局去年7月與中華民國相撲協會，遠赴波蘭弗羅茲瓦克參加國際相撲聯盟國際理事會，積極爭取申辦2018世界相撲錦標賽，面臨與埃及、波蘭及愛沙尼亞等多國競爭，經過激烈討論，最後表決通過由桃園市取得2018世界盃相撲錦標賽暨亞洲盃相撲錦標賽主辦權。

鄭文燦說，相撲運動原本為日本國粹，近年已普及成為國際性的運動，2006年擔任行政院新聞局長時就推展相撲運動，引進日本相撲公演活動，去年也率先在大溪中正公園，重現日據時代的大溪相撲場風華，桃園舉辦國際相撲賽事，可讓更多市民認識相撲，現場感受充滿力與美的精采比賽。

國際相撲聯盟祕書長南和文對相撲在台灣的人氣印象深刻，桃園也藉由主辦賽事，成為世界重要的相撲城市之一。體育局長夏金興說，3天共有第13屆亞洲相撲錦標賽、第8屆亞洲女子相撲錦標賽、第15屆世界青年相撲錦標賽、第7屆世界青少女相撲錦標賽、第22屆世界相撲錦標賽及第13屆世界女子相撲錦標賽6項國際相撲比賽。

參賽選手來自世界各地，不少頂著金髮、全身黑皮膚等各色人種齊聚運動場，對賽事都謹慎重視，甚至有女子外國選手落敗後當場淚灑會場，歡迎民眾到場欣賞。

(中時 )