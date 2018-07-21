運輸機後空翻! C-130J於法茵堡展現出色性能

2018年07月21日 18:06 中時電子報 江飛宇

別以為特技飛行只是戰鬥機、教練機的絕活，即使是巨大的運輸機照樣能耍特技！洛克希德-馬丁公司的C-130J超級力士(Super Hercules)在2018年法茵堡航展(Farnborough 2018)中，表演了難得一見的運輸機後空翻，展現了特殊的震撼效果。

The Drive報導，嚴格來說，這架表演特技的C-130J，真正名字叫LM-100J，這是民用型的編號，洛馬正在向商用飛航市場強力推銷中，因此派出了C-130的資深飛行員偉恩．羅伯特(Wayne Robert)來駕駛，他也不負眾望的展示超級力士運輸機的飛行能力。然而，這也將是羅伯特先生的退役告別作，之後他要轉為文職的飛行顧問了。

洛馬公司正在以LM100J的名義，在開拓C-130J的民用市場。(圖/洛馬公司)

素有「中型運輸機之王」的C-130力士運輸機‎首飛於1954年，至今已達到65年，是運輸機界的長青樹。C-130最大的優點是極好的短跑道起飛能力，在不安裝特別裝置下，起飛只需953公尺，著陸只需518公尺，全球大多數的機場都符合這個標準，使它的運輸彈性很大。

C-130從A型到H型，機體都沒有什麼大改變，是在推力與結構上有增進，中華民國空軍也在1983年購買了12架C-130H，成為空運的主力。

然而洛馬之後又自費研製了機身加長型的C-130J，機艙空間增大了25%，並引進新的數位航電與線傳飛控、大推力引擎，得到了市場上的好評，自1996年問世之後，已生產了300架以上。

在此次法茵堡航展，洛馬以LM-100J的名義希望加入民用市場，首先以消防配置版本的「滅火力士」(FireHerc)來行銷，透過模組化的空中消防系統，在機艙裡安裝3,500加侖(13248公升)的阻燃劑；或者再經過一些機身改裝，可以使滅火劑的裝填空間提升到5000加侖(18926公升)。

LM-100J的航空電子設備包括抬頭顯示器、地形避讓系統、失速和風切警告系統等功能，使這型飛機在執行嚴苛刻的貼地任務時更安全，還增強了其自身消防能力，而這些航電改良，也可以用在原有的C-130機隊上，不過洛馬還是希望客戶能購買新機。

(中時電子報)