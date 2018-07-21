BO妞暴風抽高萌秀長腿 賈靜雯洩咘咘暖護妹超有愛

2018年07月21日 18:02 中時電子報 施品瑜

賈靜雯透露旅行時，咘咘相當照顧妹妹。（圖／翻攝自賈靜雯臉書）

BO妞萌穿泳衣，被讚以後會是長腿美女。（圖／翻攝自賈靜雯臉書）

BO妞、咘咘站在媽媽身旁，明顯都抽高不少。（圖／翻攝自賈靜雯臉書）

賈靜雯透露咘咘、Bo妞同房睡，意外地乖巧一起入眠。（圖／翻攝自賈靜雯臉書）

藝人賈靜雯和修杰楷婚後陸續生下咘咘、BO妞，常在網上分享生活點滴，一家人日前出國到沖繩旅行，賈靜雯昨（20日）在臉書分享一系列溫馨照，兩個女兒暴風抽高，尤其穿著泳裝開心玩水，看得出遺傳父母優良基因，都擁有大長腿，賈靜雯還透露整趟旅行，咘咘說最多的話都與Bo妞有關，可見其護妹之情。

賈靜雯表示：「這次的旅行，從出發前的忐忑不安到收穫滿滿」，透露原本擔心咘咘、BO妞同房睡覺，睡眠會互相干擾，沒想到兩人同步乖巧一起入眠，讓夫妻倆很意外，而這5天4夜的旅行，咘咘也表現出大姐姐照顧妹妹的模樣，「說最多的話就是『妹妹還好嗎？不要怕～姊姊保護妳！』」見到咘咘如此暖心的舉動，讓賈靜雯有感而發說：「大人的身教言教真的很重要！我們的語言深深影響著孩子的成長」。

雖然帶2個小朋友出國總被問：「這麼小帶出國不累嗎？她們也不會記得」，但賈靜雯認為大人會記得，是在累積製造一家人共同美好的回憶，最後不禁感嘆：「陪她們的每一天都是我們格外珍惜的時光，看著她們真的捨不得她們長大⋯，做父母的你們應該懂我說的心情吧」，引發不少爸媽網友共鳴。

另外，在賈靜雯曬出的度假合照中，咘咘、BO妞明顯長大許多，咘咘站在媽媽身旁，高度已到賈靜雯的腰部，而Bo妞不只已學會走路，其中一張穿泳裝開心戲水的可愛畫面，更被大家狂讚「感覺以後會是大長腿美女」。

(中時電子報)