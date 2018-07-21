《中時晚間快報》蔣月惠不請自來 柯P不悅

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綜合報導

◎蔣月惠不請自來 柯P不悅

屏東縣議員蔣月惠今日突然北上會面偶像柯文哲，本來還在臉書開心打卡PO文「南境之國女柯P蔣月惠，目前火速奔馳飛撲北方男柯P柯文哲」，然而柯對於蔣不請自來略顯不悅，蔣事後也失望反嗆「人是一來一往的，原來柯也只是為自己的政治前途著想」。

◎大學博覽會今明登場 各校砸重金招生

由旺旺中時媒體集團主辦的「2018大學博覽會」21日登場，為在少子化困境中突圍，不少大學祭出高額獎學金招生，像是亞洲大學開出最高額度480萬元獎學金，招收指考成績位居全國前3％的資優生，南華大學則針對指考前25％學生，開出免學雜費及免住宿費的獎助優惠。

◎日參院通過賭場法案 首次允許民營賭博

日本國會參議院全體會議20日正式表決通過包含合法賭場的綜合度假區（IR）建設法法案，預計在全國最多興建3處含賭場的綜合度假區，第一家賭場最快將在2020年代中期開業。這是日本民營賭博首次合法化，外界擔憂賭博依賴症擴大和治安惡化，日本政府將設立賭場管理委員會，負責管理及監督賭場營運。

◎玖壹壹年底二度攻蛋 新歌彩蛋合體羅志祥

玖壹壹昨晚特別舉辦直播記者會，宣告已順利拿下台北小巨蛋檔期，相隔2年將於12月8日二度站上台北小巨蛋開唱，並宣告今推出與「亞洲舞王」羅志祥合作的新單曲〈我跟你卡好〉！私交不錯的兩組歌手，新歌主題聚焦「兄弟情」，對於首次合作，羅志祥直言「感覺回到當年團體的時期，剛出道就是四人團體」，也對新歌相當滿意，打包票「保證聽過一次就不會忘，一定是2018年最暢銷的單曲」。

(中時電子報)

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