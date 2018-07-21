竹崎文化藝術基金會19周年慶 身障藝術家受邀演出

竹崎文化藝術基金會舉辦19周年慶活動，邀台灣知名蕎藝思演藝團隊的身障藝術家們到場演出。（呂妍庭翻攝）

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竹崎文化藝術基金會舉辦19周年慶活動，邀台灣知名蕎藝思演藝團隊的身障藝術家們到場演出。（呂妍庭翻攝）
竹崎文化藝術基金會舉辦19周年慶活動，也和嘉義縣衛生局結合健康議題擴大舉辦。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣竹崎文化藝術基金會今21日舉辦19周年慶活動，邀台灣知名蕎藝思演藝團隊的身障藝術家們到竹崎演出，讓鄉親一起見證他們自由、自信在舞台上發光發熱，除藉此倡導生命教育，也再次實踐基金會文化藝術深耕與關懷教育的理念。

竹崎文化藝術基金會由一群熱心公益與文化事工的地方人士共同成立的全鄉性非營利組織，成立19年以來努力推動地方文化藝術活動，並提升居民生活品質，是一個愛鄉心願匯聚所在，今天周年慶活動，除邀請身障藝術家演出，也和嘉義縣衛生局結合健康議題擴大舉辦，讓鄉親寓教於樂，學習正確的健康知識。

基金會執行長林沛晴表示，基金會非常認真經營，定期舉辦藝文展演、研習課程、專題講座，辦理知性社團、音樂會、文藝競賽，並設立竹崎文藝獎獎勵藝文績優學生，但畢竟鄉村地區文教公益團體經營困難，推動地方文化藝術發展又是一項必需長期深耕的工作，希望廣邀各地民眾加入文教之友，以定期小額捐款一起贊助基金會，大家合力推動文化藝術扎根和教育關懷。

(中時 )

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