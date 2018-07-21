今早見柯P 蔣月惠：最大羞辱的一次

屏東縣議員蔣月惠剛剛接受電視台訪問，訪問後準備搭車離開。（吳堂靖攝）

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屏東縣議員蔣月惠今「突襲」台北市長柯文哲行程，兩人見面後她熱情擁抱柯文哲，但因柯略顯驚訝、不悅，甚至在受訪時自稱「我不會咬人」，導致蔣月惠對柯文哲相當失望，直言柯已經變成考慮自己政治前途的政治人物了。她剛剛接受電視台專訪時表示，這輩子最大羞辱應該是今天這一次，因為從小到大的霸凌她都習慣了，但柯P今早的反應儼然是「切割」、「我比你行」的表現。

蔣月惠說，透過鏡頭看柯文哲，覺得他很率真，但今天在現場熱情擁抱他，卻讓人感覺熱情貼冷屁股，「那是禮貌，我熱情擁抱你，跟男女無關，但他卻有男女授受不親的感覺」。

蔣月惠接著說，擁抱未獲熱情回應的當下並沒有羞辱的感覺，但後來接受訪問時，有記者提到「柯文哲說自己不會咬人」，「我（覺得）被羞辱了！他把我切割了！」她認為，這代表柯文哲淺意識裡瞧不起她。

主持人追問，這輩子最大羞辱是哪一次？蔣月惠說，應該就是這一次，因為從小到大被霸凌不算，那習慣了，包括別人罵她、說她狗，也有人質疑她募到100元剩下500元去哪裡，那都不是羞辱；可是，柯文哲今天這樣，「他是醫生嘛，可能當醫生他的思考，像是我比你行、比你好。」

蔣月惠直指，柯文哲的說法很不平等，自稱我沒咬人，代表稱她咬人，但作為一個市長，應該推究原因，為什麼我這樣做、我有這樣的行為反應？柯這樣說代表他沒有同理。

結束專訪後，記者進一步追問步出電視台的蔣月惠，蔣月惠表示，見柯P是意外，早上在吃早餐時，蘋果記者朋友問她要不要去看腳，有剩餘時間可以去見偶像柯P，事前也不知道會不會遇到柯P。

蔣月惠再次失望地說，聽到柯文哲說「他跟蔣不一樣，他不會咬人」內心十分受傷，柯的潛意識就是漠視她、看不起她，柯當一個市長領導台北市，不應只看到果應該要看到過程，不能一下子下評論，說她是一個會咬人的議員，等於把她判死刑、想做切割，因此不希望自己被稱女版柯P。

但蔣月惠也表示，由於那句話是其他人轉述，自己雖然沒有親耳聽到，但仍然覺得不舒服，因此也邀請柯文哲一起上節目，澄清事件來龍去脈，要了解一個人要長期跟他相處，也希望之後有機會可以持續與柯文哲互動。

蔣月惠也表示，本來只有來台北1天，但陸續收到節目邀約，賺通告費也等於是募款，所得將全數捐給羅騰園 ，目前已經累積1萬4了，所以有人願意邀約上節目的話，還會在多留幾天，目前確定的行程是周一晚上9點回程，這兩天空檔可能會再跟家人聚一聚。

(中時 )

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