台南》75歲還能攻頂玉山 蔡四結拔劍再戰市議員

2018年07月21日 19:00 中時 李其樺

蔡四結退休後考取街頭藝人證照，今年5月更5度攻頂玉山，堪稱台南政壇不老傳奇。（李其樺翻攝）

過去曾參選台南縣長高票落選的蔡四結，21日上午成立競選服務處，宣布參選台南市第一選區（新營、鹽水、柳營、白河、後壁、東山）市議員。蔡四結表示，因為厭倦藍綠惡鬥的氛圍，希望他的參選能讓民眾有不一樣的選擇。

蔡四結曾4度競選台南縣長失利，其中一次在1981年當時38歲的蔡四結從中校退伍，回到台南家鄉和國民黨籍的楊寶發競選台南縣長，僅以1萬票差距高票落選。不少支持者為他惋惜，仍稱他「縣長」表示尊敬。

此後蔡四結曾轉戰台南縣議員順利當選，也擔任過白河鎮公所課長，退休後還考取街頭藝人證照，擔任音樂志工，曾以71歲高齡獲全國抬拳道長青組品勢冠軍，並於今年5月第5度完成攻頂玉山壯舉，堪稱台南政壇不老傳奇。

蔡四結表示，現在是少子化、高齡化的時代，正因為如此老人才更要出來做事，只有老人才瞭解老人的需求，強調生命不要設定在年齡，他75歲還能跑能跳，還能爬玉山，要他的對手「千萬不要瞧不起老人」。

蔡四結表示，他從踏入政壇至今都是無黨無派，厭倦當前藍綠惡鬥的氛圍和政二代世襲的惡質選風，所以才出來參選，也讓民眾除了藍綠兩黨，有不一樣的選擇。

台南市第一選區（新營、鹽水、柳營、白河、後壁、東山）市議員應選6席，目前國民黨提名蔡育輝、張世賢2人，民進黨提名賴惠員、李宗翰、劉米山和沈家鳳4人，無黨籍除了前新營市長李宗智、現任市議員趙昆原，再加上蔡四結，共有9人參選。

(中時 )