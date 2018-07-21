2018年07月21日 19:29 中時 蔡依珍

林口長庚癌友歌唱賽，口腔癌友拾信心。(院方提供)

「唱歌可以讓我緊繃的心情放鬆，甚至可以讓我咬字更清楚！」64歲的總舖師阿慎因口腔癌動手術，臉部改變讓他自卑，發音不清更讓家人都誤以為他在發脾氣，透過唱歌認識歌友、練習咬字，讓他感動彷彿重獲新生，21日在林口長庚癌友歌唱大賽中一展歌喉贏得滿堂喝采。

林口長庚為鼓勵癌友以音樂唱出自己的故事，連續5年舉辦癌友歌唱比賽，今年特別讓醫護和癌友同組登台展現默契，共有10組醫療團隊成員參加，包含醫師、護理師、放射治療師、癌症研究助理等，在忙碌工作中積極練唱、排演，希望藉由音樂鼓勵更多正在治療中的癌友，歌手萬芳也應邀與癌友們同歡，演唱多首連續劇的經典主題曲。

64歲的阿慎過去是總舖師，30年來吸菸、嚼檳榔樣樣來，發現左臉頰內側有白斑點時擔心害怕，誤信偏方延誤病情將近7個月，就醫後已是口腔癌四期，術後2年來恢復良好，但臉部變化讓他感到自卑、孤僻，總是戴著口罩，難以清楚發音也讓他講話特別用力，卻被親人誤以為在發脾氣，在志工鼓勵下開始唱歌，兼具口腔復健及心情療癒，漸漸走出低潮，和放射治療師一起合唱「酒杯情」，以歌聲唱出治療前的心痛。

25歲正值花樣年華的小玲罹患何杰金氏淋巴癌末期，坦言每天都焦慮痛哭擔心自己會不會死掉，歷經數不清的化療及移植，至今仍在觀察，特別選唱弟弟每天為她唱的「海草舞」，希望可以像歌詞一樣「用力去愛，用力微笑，不要煩惱開心就好」，她也期許在半年後、移植狀況穩定，要開著行動咖啡車去環島，販售自己25歲不凡的人生故事。

(中時 )