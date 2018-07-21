2018年07月21日 19:40 中時電子報 吳家詮

直銷公司年度最佳業績直銷商前三名皆為不滿30歲之七、八年級同學（由左至右李宜霖、何婉慈、高鈺涵）（吳家詮/翻攝）

台灣低薪的狀況近年來已成為年輕人揮之不去的夢靨，自行創業反倒成為社會新鮮人的另類思考，而其中有不少人就選擇投入了直銷的行業！以美容及保健商品知名的本土直銷企業-麗富康國際，今（21）日在中興大學惠蓀堂舉辦「年度經銷商表揚大會」，共有將近3000名經銷商從全國各地趕來台中出席盛會，而其中就有不少七、八年級生的年輕面孔！麗富康國際表示，傳直銷事業可以提供一個創業以及成功的機會，讓來自不同背景的人，不論老少或學歷高低，年輕朋友只要願意努力，用對方式，正道而行，一步一腳印就可以為自己打造理想的未來！

據了解，或許是因為台灣低薪狀況始終沒有改善，近年來麗富康國際的直銷商不但有年輕化趨勢，年度業績表現亮眼接受表揚的48名經銷商中，更有不少七、八年級生的優秀經銷商，雖然年紀輕輕成績卻令人刮目相看！今年協理業績前三名中，就有八年級的音樂系畢業學生李宜霖；也有醫護人員轉職，還不滿30歲的經銷商何婉慈和原本是西餐主廚的高鈺涵。

其中今年才24歲的李宜霖，從小就學習音樂，獨自花了很多時間練習樂器，讓不善言辭和社交的宜霖，藉由不斷的努力，獲得不少不錯的演出機會。大學二年級時因為額頭上長了一顆大痘痘，因此有機會接觸到麗富康，不顧父母的的大力反對，放棄當演奏家或是考教職當老師，毅然決然投入直銷行業！透過不斷地努力，李宜霖大學才剛畢業就有能力帶著媽媽去內蒙古玩，直銷事業讓她的人生有了無限的可能。

走出台灣低薪困境魔咒，年輕人投身直銷成趨勢。（吳家詮/翻攝）

29歲的何婉慈因為家族有中醫醫療背景，於是就讀護理科系，開始了12年的護理生涯。由於長期在醫院加護病房工作，不正常的作息加上工作壓力，導致嚴重胃潰瘍，加上每個月經痛，身體不舒服也只好吃藥打止痛針後繼續上班。最嚴重的還有中內耳不平衡問題，暈眩到天旋地轉時，甚至馬上得到急診去打點滴！經由高中護理系同學的介紹，婉慈開始使用麗富康的產品來改善體質，在身體的各種問題逐一痊癒後，她決定放棄走了12年的護理生涯，也放棄了每個月5-6萬穩定的收入，全心全意投入直銷行業，也獲得了傲人的成績！

同樣也是才29歲的高鈺涵，就讀靜宜大學觀光系，之前是在台中七期的一間義大利餐廳擔任主廚。透過大學時的老師介紹，接觸到麗富康的產品以及直銷這個行業，再加自己的上母親使用產品後，腰和膝蓋痠痛無力的問題竟然痊癒！也因此讓她決定辭去主廚的工作，全心投入自己喜歡的直銷事業！

麗富康國際即將邁入第12年，以Bio-Lydia品牌拓展美容及保健市場，致力提升人類生活品質。就如同企業中文名，希望帶給人類美麗、富足、健康的生活，也期盼所有的麗富康人不忘初心，正道而行，把正面的力量傳遞出去。更希望藉著傳遞美好生活，能提供台灣年輕朋友一個追求夢想的機會！

(中時電子報)