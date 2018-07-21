農業保險第9件 蓮霧參數型保單出爐

2018年07月21日 20:36 中時 廖德修

金管會21日審核通過「台灣產物屏東地區颱風風速及降水量參數蓮霧保險」及「溫度參數附加保險」。主管該項業務的農委會農業金融局表示，這是第9張保單，之前已有梨（含高接梨）、芒果、釋迦、養殖水產、水稻、石斑魚、家禽禽流感、農業設施等8種品項納入保險範疇。

農金局主任秘書李聰勇表示，上述蓮霧保單屬於參數型保險，只要風力、雨量、溫度達到約定條件，保險公司就會理賠。以往是根據實際災損，但保險公司勘災人力、物力不足，反而造成困擾，參數型保險較為簡捷。例如去年的石斑魚保單，因連續來兩個颱風達到約定條件，有投保的養殖戶都獲得理賠。

李聰勇說，氣候環境劇烈變遷，造成農業災損嚴重，過去現金補助最多僅能達到災損的2、3成，農委會為了協助農漁民分散經營風險，自2015年起推動試辦農業保險，2017年擴大試辦，至今年5月底止，累計投保件數達1萬1855件、投保金額19億8494萬元、投保面積1萬9431公頃、投保家禽41.4萬隻。

為了鼓勵農漁參加農業保險，農委會提供 1/3至1/2的保險費補助給投保的農漁民，地方政府得再提供部分補助，即由政府及農漁民共同分攤保險費，甚至提供農業保險貸款，以減輕農漁民的財務負擔。

李聰勇說，由於農漁民尋求更多保障方式的觀念已有所提升，對於農業保險的接受度也逐年提高。

(中時 )