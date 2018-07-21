王世堅幫腔潘孟安 蔣月惠爆氣嗆 網民：笑死我了！

蔣月惠（右圖）嗆王世堅（左圖）：你是不是拿了潘孟安好處？（本報系資料照片）

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中時電子報

近日爆紅的屏東縣議員蔣月惠，今上政論節目對嗆民進黨北市議員王世堅，王世堅為屏東縣長潘孟安幫腔說，蔣不能去汙衊別人是不是官商勾結，蔣月惠對此怒嗆：你是不是拿了潘孟安的好處？

王世堅在節目表示，妳說網路汙衊妳，說妳幫羅騰園募款，還說你們沒有登記、什麼帳目不清，妳說汙衊妳，但妳不計較，妳認為沒有就是沒有，可是妳不計較不反駁，妳的慈悲心很好，可是不能說妳不計較，那妳就可以同樣的，去汙衊別人是不是有官商勾結。

蔣月惠回嗆，「你今天當議員，你沒有質疑那個柯市長，你有質疑他嗎？」王世堅說：「有，可是我沒有這樣子講，不是，我們沒有任何證據之下，我絕對不會說，柯市長你是不是拿大巨蛋多少錢，你是不是美河市拿了多少錢。」

王世堅在三立政論節目《鄭‧知道了》表示，蔣月惠和台北市長柯文哲見面也是另一種貢獻，因為幫忙拆穿柯的真面目。蔣月惠說，「所以我也要拆穿潘孟安的真面目，你可不可以協助我。」之後王世堅為潘孟安幫腔，蔣月惠爆氣嗆，「你是不是拿了潘孟安的好處，要不然怎麼一直在替他講話。」王世堅回說：「因為我跟潘孟安過去同事過，我很了解他的個性。」蔣妙回：「那你為什麼不站在我這邊呢？」

PTT網民笑說：「終於知道對付『世間情』該找甚麼樣的人，這兩個活寶真是笑死我了，哈哈哈」、「直接嗆王世堅，很好笑。」、「咬喇，盡量咬喇，這種人誰當隊友誰衰。」

(中時電子報)

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