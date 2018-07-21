新歡沒愛相隨 房思瑜俄羅斯看足賽竟巧遇拳王

房思瑜展露好身材。（TVBS提供）

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房思瑜展露好身材。（TVBS提供）
房思瑜展露好身材。（TVBS提供）
俄羅斯看世足賽。（TVBS提供）
俄羅斯看世足賽。（TVBS提供）
俄羅斯看世足賽巧遇世界拳王。（TVBS提供）

熱愛運動的房思瑜，去年底花了大把積蓄訂了俄羅斯機票，前陣子到當地搭世足熱，看到從小夢寐以求的世足賽，更讓她驚喜的是，走出廁所竟巧遇世界拳王康納爾‧麥格雷戈(Conor McGregor)。看到拳王，她當場變成小迷妹，還獲得拳王欽點，表示願意自拍，讓她興奮直呼「實在太值回票價」，她事後沾沾自喜跟同行姊妹炫耀，大家卻白眼反問：「這是誰呀？」讓她覺得好氣又好笑。

34歲的房思瑜，先前被拍到和印尼最大私人銀行中亞銀行股東的孫子「A先生」看舞台劇約會，互動親密。這次「A先生」有一起到俄羅斯愛相隨？她說沒有，因機票是去年底訂的，她則是今年年中才認識他。由於「A先生」都在國外，和他相處時間不多、也認識不夠久，現在還在慢慢觀察中。

她的新書《房式深蹲》日前開始預購，昨已獲得網路平台暢銷榜第2名佳績。她從親身經驗裡研究出一套「房式深蹲」運動，回想當時曾三天兩頭去健身房報到，有好幾次遇到男生搭訕，才剛開口問她需不需要幫忙，沒想到她居然一肩扛起約60公斤重的槓鈴開始深蹲，最後嚇跑搭訕男。

《房式深蹲》即日起於各大網路書店皆可預購，7月27日正式發行。

(中時 )

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