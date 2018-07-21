瓊斯盃》二軍對二軍！中華白慘輸日本難逃7連敗

2018年07月21日 19:51 中時電子報 黃及人

中華白簡直在上半場就先繳械投降！堪稱中、日「二軍」對決戲碼21日登場，中華白上半場攻守表現完全失常，打完半場就落後對手24分，最後以67比88不敵日本，苦吞瓊斯盃7連敗，22日遭遇立陶宛將是最後搶勝機會！

「上半場我們打得一團混亂，整個攻守節奏不在應有水準內，根本沒法平穩打好球，」中華白總教練謝玉娟表示，「歷經中場休息時間提醒，下半場總算發揮比較正常，可惜大家太想拿下這一場勝利了，反而沒法打出應有節奏。」

高國豪攻下全場最高17分，另有3籃板、2助攻、2抄截，賽後他相當無奈表示，「假如我們能把下半場的攻守節奏帶到上半場，或許我們還有機會贏球，原本我們以為會有機會，畢竟雙方年齡差不多，我們當然特別想要贏。」

身為這次瓊斯盃中華白最受矚目的球星，高國豪強調，有時面對這麼多的觀眾在看，會讓他太過興奮，反而造成表現欠佳，幸好後面比賽漸入佳境，隨著生涯首次瓊斯盃即將落幕，高國豪給了自己評分是剛好及格的65分！

「其實我感覺今年瓊斯盃表現普通，卻發現自己傳球視野必須練到更細膩才行，」高國豪說，「我從高中時期，就跟不少其他國家的球隊打過球，我想一切還是氣勢問題，最重要的是在場上別想太多，把該投進的球投進。」

吳永盛也替中華白貢獻13分、3籃板、2助攻與4抄截，林冠均12分，只是中華白上半場表現確實太差了，整個上半場只搶到9籃板，也僅投進9球，最後籃板球整整輸給日本31個，一點也不用意外。

(中時電子報)