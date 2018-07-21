「俄國薩德」PRS-1M測試成功 攔截速度可達11馬赫

在哈薩克測試的PRS-1M，是俄國攔截外來彈道飛彈的新防禦器。(圖/Youtube截圖)

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中時電子報

俄羅斯國防部（MoD）於7月20日宣布，俄羅斯飛彈防禦部隊在哈薩克的莎莉薩根試驗場(Sary Shagan)測試了PRS-1M攔截飛彈，並且獲得成功。這型飛彈是俄國飛彈防禦計畫A-135的一部分，可以說它是俄國版的陸基飛彈防禦。

正在運送的PRS-1M，可見體積非常巨大。(圖/俄國國防部)

防衛部落格(defence-blog)報導，就如同美國有戰區飛彈防禦(TMD)、陸基飛彈防禦(GMD)，俄國也有自己的飛彈防禦網，稱為A-135 反彈道飛彈防禦系統(anti-ballistic missile system)，而且時間比美國還要更早，A-135從1978年的前蘇聯時代就開始布置，防禦陣地安排在包括莫斯科、巴爾喀什、莫曼斯克、伊爾庫茲克、伯朝拉等地，經過多年的換代，PRS-1M是A-135系統的最新式攔截飛彈，飛彈全長超過13公尺，彈徑至少1.7公尺。據報導，它的新的火箭發動機，能夠加速到每秒4公里，也就是超過11馬赫。雖然體積如此巨大，但是內部的導引裝置反而比前一代的53T6來的輕，也更為靈敏，這使它能具備更好的攔截能力，以對付來襲的彈道飛彈，。

PRS-1M的首次測試是在於2017年11月，並於2018年2月12進行了第2次測試，今次就是第3回了。

(中時電子報)

文章來源：Russia successfully tests new hypersonic interceptor missile

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