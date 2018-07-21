法國同志白天人權領袖 夜晚化身約炮達人玩3P

2018年07月21日 20:22 中時 潘鈺楨

Eric Pucheu飾演同運領袖提布，也是頭號約泡天菜。（杰德提供）

法國影集《愛覺醒》（Woke）由法國公共電視網路平台Studio 4製作，描述櫃中清純弟與同運領袖天菜哥的愛慾糾結，一次飽覽養眼鮮肉與性感熟男，還有眾多三溫暖情慾畫面，其中也觸及法國政治、同運現況、與種族等深度議題，影集一上線立即獲得各國網路劇大獎，包括：法國拉羅謝爾劇情片節最佳網路影集、英國網路節和義大利羅馬網路獎最佳LGBT影集。

《愛覺醒》敘述尚未出櫃的穆斯林男孩伊夏姆逃家到里昂參加同志人權運動，卻發現同運領袖就是幾年前想強吻他的提布。而身為LGBT社運團體「G點」民權人士的提布，也是當地圈子的頭號約泡天菜，每晚社運事務與街頭抗議結束後，即前往三溫暖按表操課「獵菜」，如魚得水地流連眾多猛男之間，夜夜笙歌，甚至還「外帶」回家過夜搞3P。對同運滿懷熱情的伊夏姆一步步進入提布的世界，也發現他不為人知的過去。

影集以以獨特角度結合法國LGBT運動現況與同志夜生活，並深度著墨角色的種族與性別認同，一推出即獲得空前成功，榮獲各國最佳網路劇獎項，法國影評盛讚「成功的影集與劇本，節奏完美，演員表演出色！」

劇中飾演伊夏姆的是現年23歲的摩洛哥裔演員梅迪梅斯卡（Mehdi Meskar），在義大利南部土生土長，15歲時移居巴黎，年紀輕輕即因俊美外表被《雙面法蘭茲》、《雙面愛人》法國同志名導佛杭蘇瓦歐容（Francois Ozon）相中，在他當時開拍的作品《登堂入室》（In the House）中嘎一角。梅斯卡也演出短片及舞台劇，出道多年後在《愛覺醒》中挑大樑交出令人眼睛一亮的作品，獲得法語戲劇節最佳男主角、以及墨爾本網路節最佳演員提名。

而飾演提布的艾力克普休（Eric Pucheu），戲齡不長卻以搶眼外型獲得演出《愛覺醒》主角的良機，在戲中散發濃厚性感魅力，成功演出玩咖令人又愛又恨的特質，並因此獲得羅馬網路獎最佳男演員獎。目前作品僅限短片和影集的他，在因《愛覺醒》受到矚目後，跨足大銀幕指日可待！

原創者暨編劇蘇利文勒波斯提克（Sullivan Le Postec）從電視影集記者起家，而後開始撰寫電視劇本，並在柏林取得電視編劇和製作碩士學位，《愛覺醒》是他的第一齣原創影集，由法國公共電視台的網路平台Studio 4製作，第一季於2017年推出後廣獲好評，接著第二季也預計於2018年11月推出，「GagaOOLala同志電影線上看」目前已取得版權，屆時將與法國同步上架。

《愛覺醒》第一季全劇10集將在20日起於「GagaOOLala同志電影線上看」上架，第二季也預計今年11月份與法國同步上架。

(中時 )